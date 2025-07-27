WhoFi: Wi-Fi научился распознавать людей по искажению сигнала

Исследователи из университета La Sapienza в Риме представили систему WhoFi — технологию, которая способна идентифицировать людей на основе того, как их тела изменяют Wi‑Fi-сигналы.

Система использует так называемую Channel State Information (CSI) — данные об амплитуде и фазе радиосигнала, которые можно получить с обычного Wi-Fi-оборудования. Даже при одновременном движении нескольких человек WhoFi различает их по уникальному «почерку» влияния на сигнал.

В отличие от прежних решений, система не требует предварительного обучения на конкретных пользователях и может адаптироваться к новым точкам доступа. Это стало возможным благодаря трансформерной архитектуре, которая позволяет обобщать полученные сигналы.

Технологию протестировали на открытом датасете NTU-Fi, собранном в кампусе Сингапурского университета. Добровольцы проходили мимо восьми Wi-Fi-устройств. В тестах WhoFi достигла точности 95,5% при повторной идентификации, в то время как более ранняя система EyeFi показывала около 75%.

Авторы проекта предлагают использовать WhoFi в системах контроля доступа без камер, в офисах для мониторинга присутствия, в медицинских учреждениях — для бесконтактного наблюдения за пациентами. Однако уже на этом этапе появляются вопросы о потенциальных рисках для приватности, особенно если технологию начнут применять без ведома пользователей.

Подробности описаны в научной статье WhoFi: Deep Person Re-Identification via Wi-Fi Channel Signal Encoding, опубликованной на arXiv.