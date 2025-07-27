WhoFi: Wi-Fi навчився розпізнавати людей за спотворення сигналу27.07.25
Дослідники з університету La Sapienza у Римі представили систему WhoFi – технологію, яка здатна ідентифікувати людей на основі того, як їхні тіла змінюють Wi-Fi-сигнали.
Система використовує так звану Channel State Information (CSI) – дані про амплітуду та фазу радіосигналу, які можна отримати зі звичайного Wi-Fi-обладнання. Навіть при одночасному русі кількох людей WhoFi розрізняє їх за унікальним почерком впливу на сигнал.
На відміну від попередніх рішень, система не вимагає попереднього навчання на конкретних користувачах і може адаптуватися до нових точок доступу. Це стало можливим завдяки трансформерній архітектурі, що дозволяє узагальнювати отримані сигнали.
Технологію протестували на відкритому датасеті NTU-Fi, зібраному в кампусі університету Сінгапуру. Добровольці проходили повз вісім Wi-Fi-пристроїв. У тестах WhoFi досягла точності 95,5% при повторній ідентифікації, тоді як рання система EyeFi показувала близько 75%.
Автори проекту пропонують використовувати WhoFi у системах контролю доступу без камер, в офісах для моніторингу присутності, у медичних закладах – для безконтактного спостереження за пацієнтами. Проте вже на цьому етапі постають питання щодо потенційних ризиків для приватності, особливо якщо технологію почнуть застосовувати без відома користувачів.
Подробиці описані в науковій статті WhoFi: Deep Person Re-Identification через Wi-Fi Channel Signal Encoding, опублікованій на arXiv.
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