Western Digital прекращает производство SSD

Western Digital (WD), один из ведущих производителей твердотельных накопителей и жестких дисков, прекращает выпуск SSD. Компания официально завершила отделение подразделения, занимавшегося NAND-памятью, передав его SanDisk.

Теперь WD сосредоточится исключительно на жестких дисках, а производство SSD продолжит SanDisk, которая фактически управляла этим направлением уже с прошлого года. Флеш-операции WD изначально зависели от производства Kioxia (бывшая Toshiba), и, скорее всего, SanDisk продолжит сотрудничество с этим или другим поставщиком, например, Samsung.

Для пользователей это означает лишь смену бренда: новые SSD WD больше не появятся, но их аналоги будут продаваться под маркой SanDisk. Однако остается открытым вопрос позиционирования – название SanDisk традиционно ассоциируется с картами памяти, а не с высокопроизводительными SSD.

Этот шаг не стал неожиданностью, так как о нем объявили еще в октябре 2023 года. Кроме того, WD в последнее время сталкивалась с проблемами в этом сегменте, включая судебные иски из-за сбоев в работе внешних SSD SanDisk.

Геймерам, привыкшим к WD Black SN850X и другим популярным моделям, теперь предстоит ориентироваться на продукцию SanDisk или конкурентов, таких как Samsung и Crucial.