Western Digital припиняє виробництво SSD10.03.25
Western Digital (WD), один із провідних виробників твердотільних накопичувачів та жорстких дисків, припиняє випуск SSD. Компанія офіційно завершила відділення підрозділу NAND-пам’яті, передавши його SanDisk.
Тепер WD зосередиться виключно на жорстких дисках, а виробництво SSD продовжить SanDisk, яка фактично керувала цим напрямком уже минулого року. Флеш-операції WD спочатку залежали від виробництва Kioxia (колишня Toshiba), і, швидше за все, SanDisk продовжить співпрацю з цим чи іншим постачальником, наприклад Samsung.
Для користувачів це означає лише зміну бренду: нові SSD WD більше не з’являться, але аналоги продаватимуться під маркою SanDisk. Однак залишається відкритим питання позиціонування – назва SanDisk традиційно асоціюється з картами пам’яті, а не високопродуктивними SSD.
Цей крок не став несподіванкою, оскільки про нього оголосили ще у жовтні 2023 року. Крім того, WD останнім часом стикалася з проблемами у цьому сегменті, включаючи судові позови через збої в роботі зовнішніх SSD SanDisk.
Геймери, що звикли до WD Black SN850X та інших популярних моделей, тепер мають орієнтуватися на продукцію SanDisk або конкурентів, таких як Samsung і Crucial.
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