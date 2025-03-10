Western Digital припиняє виробництво SSD

Western Digital (WD), один із провідних виробників твердотільних накопичувачів та жорстких дисків, припиняє випуск SSD. Компанія офіційно завершила відділення підрозділу NAND-пам’яті, передавши його SanDisk.

Тепер WD зосередиться виключно на жорстких дисках, а виробництво SSD продовжить SanDisk, яка фактично керувала цим напрямком уже минулого року. Флеш-операції WD спочатку залежали від виробництва Kioxia (колишня Toshiba), і, швидше за все, SanDisk продовжить співпрацю з цим чи іншим постачальником, наприклад Samsung.

Для користувачів це означає лише зміну бренду: нові SSD WD більше не з’являться, але аналоги продаватимуться під маркою SanDisk. Однак залишається відкритим питання позиціонування – назва SanDisk традиційно асоціюється з картами пам’яті, а не високопродуктивними SSD.

Цей крок не став несподіванкою, оскільки про нього оголосили ще у жовтні 2023 року. Крім того, WD останнім часом стикалася з проблемами у цьому сегменті, включаючи судові позови через збої в роботі зовнішніх SSD SanDisk.

Геймери, що звикли до WD Black SN850X та інших популярних моделей, тепер мають орієнтуватися на продукцію SanDisk або конкурентів, таких як Samsung і Crucial.