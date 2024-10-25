Western Digital нарушила ряд патентов безопасности и выплатит $315 миллионов компании Spyrus25.10.24
Федеральный суд Калифорнии вынес решение против компании Western Digital, обязав её выплатить $315,7 млн в качестве компенсации за нарушение патентных прав, связанных с технологиями безопасности данных. Иск был подан компанией SPEX Technologies, которая обвинила Western Digital в незаконном использовании технологий шифрования в продуктах серий Ultrastar, My Book и My Passport. Эти технологии базируются на патентах US6088802A и US6003135A, принадлежащих компании Spyrus, и касаются методов взаимодействия периферийных устройств с хост-компьютерами для обеспечения безопасности.
Western Digital отрицает обвинения и намерена обжаловать решение суда. Это не первый случай, когда компания сталкивается с подобными судебными исками — летом 2023 года она уже была обязана выплатить $262 млн по другому делу о нарушении патентных прав.
Недавно суд США выдал постоянный запрет, направленный на ослабление контроля Google над Android и Play Store, что является результатом антимонопольного иска Epic Games против Google. Суд обязал Google изменить свои подходы к альтернативным магазинам приложений, запретив антиконкурентные действия, которые предоставляли привилегии Google Play.
Решение судьи Джеймса Донато из Калифорнии ограничивает Google в выплатах и распределении доходов в пользу компаний, которые соглашались не использовать конкурентные платформы. В частности, это касается практики Google по заключению соглашений с производителями телефонов Android и разработчиками ПО, чтобы те не разрабатывали альтернативные магазины приложений. Акции материнской компании Google, Alphabet, упали более чем на 2% после объявления этой новости.
Иск, поданный Epic Games, касался того, что Google, используя доминирующее положение на рынке, препятствует конкуренции, включая выплаты производителям оборудования и разработчикам ПО, чтобы они не использовали сторонние магазины приложений. В декабре 2023 года суд признал действия Google незаконными, установив связь между Google Play и Google Play Billing, а также назвав дистрибьюторские соглашения антиконкурентными.
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Western Digital нарушила ряд патентов безопасности и выплатит $315 миллионов компании SpyrusWestern Digital патент суд
Федеральный суд Калифорнии вынес решение против компании Western Digital, обязав её выплатить $315,7 млн в качестве компенсации за нарушение патентных прав, связанных с технологиями безопасности данных
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