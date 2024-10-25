Western Digital порушила низку патентів безпеки та виплатить $315 мільйонів компанії Spyrus

Федеральний суд Каліфорнії виніс рішення проти компанії Western Digital, зобов’язавши її виплатити $315,7 млн ​​як компенсацію за порушення патентних прав, пов’язаних із технологіями безпеки даних. Позов був поданий компанією SPEX Technologies, яка звинуватила Western Digital у незаконному використанні технологій шифрування у продуктах серій Ultrastar, My Book та My Passport. Ці технології базуються на патентах US6088802A та US6003135A, що належать компанії Spyrus, і стосуються методів взаємодії периферійних пристроїв із хост-комп’ютерами для забезпечення безпеки.

Western Digital заперечує звинувачення та має намір оскаржити рішення суду. Це не перший випадок, коли компанія стикається з подібними судовими позовами — влітку 2023 року вона вже зобов’язана була виплатити $262 млн у іншій справі про порушення патентних прав.

Нещодавно суд США видав постійну заборону, спрямовану на ослаблення контролю Google над Android та Play Store, що є результатом антимонопольного позову Epic Games проти Google. Суд зобов’язав Google змінити свої підходи до альтернативних магазинів програм, заборонивши антиконкурентні дії, які надавали привілеї Google Play.

Рішення судді Джеймса Донато з Каліфорнії обмежує Google у виплатах і розподілі доходів на користь компаній, які погоджувалися не використовувати конкурентні платформи. Зокрема, це стосується практики Google щодо укладання угод з виробниками телефонів Android та розробниками ПЗ, щоб ті не розробляли альтернативні магазини додатків. Акції материнської компанії Google Alphabet впали більш ніж на 2% після оголошення цієї новини.

Позов, поданий Epic Games, стосувався того, що Google, використовуючи домінуюче становище на ринку, перешкоджає конкуренції, включаючи виплати виробникам обладнання та розробникам ПЗ, щоб вони не використовували сторонні магазини додатків. У грудні 2023 року суд визнав дії Google незаконними, встановивши зв’язок між Google Play та Google Play Billing, а також назвавши дистриб’юторські угоди антиконкурентними.