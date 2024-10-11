Суд запретил Google подкупать разработчиков игр для эксклюзивных релизов на Android

Недавно суд США выдал постоянный запрет, направленный на ослабление контроля Google над Android и Play Store, что является результатом антимонопольного иска Epic Games против Google. Суд обязал Google изменить свои подходы к альтернативным магазинам приложений, запретив антиконкурентные действия, которые предоставляли привилегии Google Play.

Решение судьи Джеймса Донато из Калифорнии ограничивает Google в выплатах и распределении доходов в пользу компаний, которые соглашались не использовать конкурентные платформы. В частности, это касается практики Google по заключению соглашений с производителями телефонов Android и разработчиками ПО, чтобы те не разрабатывали альтернативные магазины приложений. Акции материнской компании Google, Alphabet, упали более чем на 2% после объявления этой новости.

Иск, поданный Epic Games, касался того, что Google, используя доминирующее положение на рынке, препятствует конкуренции, включая выплаты производителям оборудования и разработчикам ПО, чтобы они не использовали сторонние магазины приложений. В декабре 2023 года суд признал действия Google незаконными, установив связь между Google Play и Google Play Billing, а также назвав дистрибьюторские соглашения антиконкурентными.

Новое постановление суда может привести к изменению рынка приложений для Android в пользу независимых разработчиков. В частности, Google теперь запрещено:

Платить за эксклюзивный запуск приложений в Google Play

Платить за то, чтобы компании не конкурировали с Google Play

Оплачивать предварительную установку Google Play на устройствах

Обязывать разработчиков использовать Google Play Billing для платежей в приложениях

Запрещать разработчикам информировать пользователей о более дешевых предложениях на их сайтах

Также Google должно разрешить размещение конкурирующих магазинов приложений Android в Google Play. Google и Epic Games создадут комитет для решения технических вопросов, связанных с выполнением постановления суда.

Конфликт имел место из-за внутренних покупок, которые предлагала Epic Games в игре Fortnite. Компания бросила вызов контролю Google и Apple над распространением мобильных приложений. Нарушение ею правил двух монополистов повлекло удаление ее приложений и соответствующие судебные иски.