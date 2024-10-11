Суд заборонив Google підкуповувати розробників ігор для ексклюзивних релізів на Android

Нещодавно суд США видав постійну заборону, спрямовану на ослаблення контролю Google над Android та Play Store, що є результатом антимонопольного позову Epic Games проти Google. Суд зобов’язав Google змінити свої підходи до альтернативних магазинів програм, заборонивши антиконкурентні дії, які надавали привілеї Google Play.

Рішення судді Джеймса Донато з Каліфорнії обмежує Google у виплатах та розподілі доходів на користь компаній, які погоджувалися не використовувати конкурентні платформи. Зокрема, це стосується практики Google щодо укладання угод з виробниками телефонів Android та розробниками ПЗ, щоб ті не розробляли альтернативні магазини додатків. Акції материнської компанії Google Alphabet впали більш ніж на 2% після оголошення цієї новини.

Позов, поданий Epic Games, стосувався того, що Google, використовуючи домінуюче становище на ринку, перешкоджає конкуренції, включаючи виплати виробникам обладнання та розробникам ПЗ, щоб вони не використовували сторонні магазини додатків. У грудні 2023 року суд визнав дії Google незаконними, встановивши зв’язок між Google Play та Google Play Billing, а також назвавши дистриб’юторські угоди антиконкурентними.

Нова ухвала суду може призвести до зміни ринку додатків для Android на користь незалежних розробників. Зокрема, Google тепер заборонено:

Платити за ексклюзивний запуск програм у Google Play

Платити за те, щоб компанії не конкурували з Google Play

Сплачувати за попереднім встановленням Google Play на пристроях

Зобов’язувати розробників використовувати Google Play Billing для платежів у додатках

Забороняти розробникам інформувати користувачів про дешевші пропозиції на їхніх сайтах

Також Google має дозволити розміщення конкуруючих магазинів додатків Android у Google Play. Google та Epic Games створять комітет для вирішення технічних питань, пов’язаних із виконанням ухвали суду.

Конфлікт мав місце через внутрішні покупки, які пропонувала Epic Games у грі Fortnite. Компанія кинула виклик контролю Google та Apple над розповсюдженням мобільних додатків. Порушення нею правил двох монополістів спричинило видалення її додатків та відповідні судові позови.