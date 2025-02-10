Warner Bros. опубликовала на YouTube более 30 старых фильмов10.02.25
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Warner Bros. сделала неожиданное решение, начав бесплатно выкладывать старые фильмы на YouTube. За последний месяц студия разместила более 30 полнометражных картин на пяти официальных каналах без системы цифрового управления правами.
В коллекции можно найти такие фильмы, как «Майкл Коллинз», «Жара в городе», «Приключения Плуто Нэша», «Теория хаоса», «В ожидании Гаффмана», «Ветер и лев», «Американский ниндзя V», «Мятеж на Баунти», «Подземелья и драконы», «Львиное сердце» и «Смертельная ловушка».
Этот шаг выглядит особенно примечательным, учитывая, что Warner Bros. уже располагает собственными площадками для дистрибуции, включая потоковый сервис Max и канал Turner Classic Movies. Теперь зрители смогут легально и бесплатно посмотреть классические фильмы студии, но с рекламными вставками. Доступность контента может варьироваться в зависимости от региона.
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