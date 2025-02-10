Warner Bros. опублікувала на YouTube понад 30 старих фільмів10.02.25
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Warner Bros. зробила несподіване рішення, почавши безкоштовно викладати старі фільми на YouTube. За останній місяць студія розмістила понад 30 повнометражних картин на п’яти офіційних каналах без цифрового управління правами.
У колекції можна знайти такі фільми, як Майкл Коллінз, Спека в місті, Пригоди Плуто Неша, Теорія хаосу, В очікуванні Гаффмана, Вітер і лев, Американський ніндзя V, Заколот на Баунті, Підземелля і дракони.
Цей крок виглядає особливо примітним, беручи до уваги, що Warner Bros. вже має власні майданчики для дистрибуції, включаючи потоковий сервіс Max і канал Turner Classic Movies. Тепер глядачі зможуть легально та безкоштовно подивитися класичні фільми студії, але з рекламними вставками. Доступність контенту може змінюватись в залежності від регіону.
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Warner Bros. опублікувала на YouTube понад 30 старих фільмів YouTube кіно
Warner Bros. зробила несподіване рішення, почавши викладати старі фільми на YouTube. За останній місяць студія розмістила понад 30 повнометражних картин на п’яти офіційних каналах без цифрового управління правами.
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