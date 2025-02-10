Warner Bros. опублікувала на YouTube понад 30 старих фільмів

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Warner Bros. зробила несподіване рішення, почавши безкоштовно викладати старі фільми на YouTube. За останній місяць студія розмістила понад 30 повнометражних картин на п’яти офіційних каналах без цифрового управління правами.

У колекції можна знайти такі фільми, як Майкл Коллінз, Спека в місті, Пригоди Плуто Неша, Теорія хаосу, В очікуванні Гаффмана, Вітер і лев, Американський ніндзя V, Заколот на Баунті, Підземелля і дракони.

Цей крок виглядає особливо примітним, беручи до уваги, що Warner Bros. вже має власні майданчики для дистрибуції, включаючи потоковий сервіс Max і канал Turner Classic Movies. Тепер глядачі зможуть легально та безкоштовно подивитися класичні фільми студії, але з рекламними вставками. Доступність контенту може змінюватись в залежності від регіону.