Вышел законопроект про налог с продаж на OLX, Rozetka, Prom и ЛУН

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий автоматический обмен налоговой информацией между Украиной и странами ЕС о доходах, полученных через цифровые платформы. Инициатива направлена ​​на приведение украинского законодательства в соответствие с требованиями Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые являются частью международных обязательств Украины как страны-кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Тем временем заместитель председателя Комитета по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк опубликовал полный текст законопроекта.

Согласно документу, операторы цифровых платформ будут признаны налоговыми агентами. Они будут автоматически взимать налоги с доходов резидентов Украины, которые продают товары или предоставляют услуги через такие платформы. Ставка налога составит 5% плюс дополнительно 5% военного сбора. Нововведение будет распространяться как на украинские, так и на иностранные платформы, если они используются гражданами Украины для получения дохода.

Законопроект распространяется на аренду жилой и нежилой недвижимости, бытовые услуги, продажу товаров и аренду транспортных средств. Активными продавцами будут считаться те, кто совершил хотя бы одну транзакцию в течение отчетного периода и получил за нее вознаграждение.

Также предусмотрено, что налоговая инспекция будет иметь право получать информацию о транзакциях по счетам продавцов, если они попадают под действие нового закона. Если физическое лицо совершает на платформе более трех продаж в год или получает доход свыше 2000 евро, оно будет обязано открыть отдельный банковский счет для таких транзакций.

В случае принятия закон будет распространяться не только на такие торговые площадки, как OLX, Prom, Rozetka или LUN, но и на транспортные услуги, включая такси Uklon, Uber и т. д. Обмен информацией будет происходить в рамках международной системы, в которую на данный момент входит более 29 стран.

Как ранее отмечал глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев, рынок цифровых платформ в Украине охватывает сотни тысяч работающих людей. По оценкам, ежегодные налоговые поступления от новой системы могут составить около 10 млрд грн. По аналогии с «налогом на Google» фактические доходы могут даже превзойти первоначальные прогнозы.