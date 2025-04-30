Вийшов законопроект про податок з продажу на OLX, Rozetka, Prom та ЛУН

Кабінет міністрів України схвалив законопроект, який передбачає автоматичний обмін податковою інформацією між Україною та країнами ЄС щодо доходів, отриманих через цифрові платформи. Ініціатива спрямована на приведення українського законодавства у відповідність до вимог Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), які є частиною міжнародних зобов’язань України як країни-кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Тим часом, заступник голови Комітету з податкової та митної політики Ярослав Железняк опублікував повний текст законопроекту.

Згідно з документом, операторів цифрових платформ буде визнано податковими агентами. Вони автоматично стягуватимуть податки із доходів резидентів України, які продають товари або надають послуги через такі платформи. Ставка податку становитиме 5% плюс додатково 5% військового збору. Нововведення поширюватиметься як на українські, так і іноземні платформи, якщо вони використовуються громадянами України для отримання доходу.

Законопроект поширюється на оренду житлової та нежитлової нерухомості, побутові послуги, продаж товарів та оренду транспортних засобів. Активними продавцями вважатимуться ті, хто здійснив хоча б одну транзакцію протягом звітного періоду та отримав за неї винагороду.

Також передбачено, що податкова інспекція матиме право отримувати інформацію про транзакції за рахунками продавців, якщо вони підпадають під дію нового закону. Якщо фізична особа здійснює на платформі більше трьох продажів на рік або отримує дохід понад 2000 євро, вона буде зобов’язана відкрити окремий банківський рахунок для таких транзакцій.

У разі ухвалення закон поширюватиметься не тільки на такі торгові майданчики, як OLX, Prom, Rozetka чи LUN, але й на транспортні послуги, включаючи таксі Uklon, Uber тощо. Обмін інформацією відбуватиметься в рамках міжнародної системи, в яку на даний момент входить понад 29 країн.

Як раніше зазначав голова парламентського фінансового комітету Данило Гетьманцев, ринок цифрових платформ в Україні охоплює сотні тисяч людей, що працюють. За оцінками, щорічні податкові надходження від нової системи можуть становити близько 10 млрд грн. За аналогією з “податком на Google” фактичні доходи можуть навіть перевершити початкові прогнози.