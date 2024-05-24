Volvo VNL стал грузовиком с автопилотом 4-го уровня от Aurora

Volvo и Aurora представили свой первый серийный беспилотный грузовик на выставке ACT Expo в Лас-Вегасе. Новый Volvo VNL оснащен системой автономного вождения 4-го уровня от Aurora, включающей высокоточные камеры, радары, датчики LiDAR и множество других сенсоров.

Технология Aurora прошла испытания на виртуальных маршрутах, накопив миллиарды миль, и на реальных дорогах с миллионами коммерческих миль пробега.

Это событие знаменует начало серийного производства автономных грузовиков спустя три года после объявления о партнерстве между Volvo и Aurora. Пилотные программы по использованию этих автономных грузовиков планируются на этот год, а Aurora уже имеет опыт работы с крупными компаниями, такими как FedEx и Uber Freight.

Volvo VNL оснащен системами рулевого управления, торможения, связи, вычислений, управления питанием, хранения энергии и управления движением автомобиля, что обеспечивает высокий уровень безопасности.