Volvo VNL став вантажівкою з автопілотом 4-го рівня від Aurora24.05.24
Volvo та Aurora представили свою першу серійну безпілотну вантажівку на виставці ACT Expo у Лас-Вегасі. Новий Volvo VNL оснащений системою автономного водіння 4-го рівня від Aurora, що включає високоточні камери, радарі, датчики LiDAR та багато інших сенсорів.
Технологія Aurora пройшла випробування на віртуальних маршрутах, накопичивши миллиарди миль, та на реальних дорогах з миллионами комерційних миль пробігу.
Ця подія знаменує початок серійного виробництва автономних вантажівок через три роки після оголошення про партнерство між Volvo та Aurora. Пілотні програми з використання цих автономних вантажівок плануються на цей рік, а Aurora вже має досвід роботи з великими компаніями, такими як FedEx та Uber Freight.
Volvo VNL оснащений системами кермового керування, гальмування, зв’язку, обчислень, керування живленням, зберігання енергії та керування рухом автомобіля, що забезпечує високий рівень безпеки.
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