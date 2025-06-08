Volvo разработала умный ремень безопасности08.06.25
Volvo Cars анонсировала новую систему безопасности — Multi-adaptive safety belt, способную автоматически подстраиваться под телосложение человека. Технология дебютирует в полностью электрическом кроссовере Volvo EX60, релиз которого ожидается в 2026 году.
В основе системы — сенсоры, которые сканируют пассажира и фиксируют параметры: рост, вес, посадку и даже форму тела. На основе этих данных система в реальном времени определяет, с каким усилием должен сработать ремень безопасности в случае ДТП. К примеру, если за рулём находится крупный человек, при сильном ударе ремень натянется мощнее, чтобы надёжно зафиксировать тело. А для миниатюрного пассажира система уменьшит нагрузку, чтобы избежать травм, таких как перелом рёбер.
Вся система работает в связке с подушками безопасности и другими защитными модулями. Если раньше ремни безопасности Volvo имели три предустановленных режима, теперь их одиннадцать. Алгоритм анализирует направление удара, скорость, позу человека — и за доли секунды активирует наиболее подходящий сценарий защиты.
Инженеры подчеркивают, что новая технология будет постоянно совершенствоваться. Система безопасности получит возможность обновляться по воздуху, а значит, с ростом базы данных эффективность адаптивных ремней будет только повышаться.
Разработка прошла испытания в краш-лаборатории Volvo, которой недавно исполнилось 25 лет. В центре тестируют сценарии столкновений по внутренним протоколам, которые, по словам компании, строже, чем методики независимых организаций.
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Volvo Cars анонсировала новую систему безопасности — Multi-adaptive safety belt, способную автоматически подстраиваться под телосложение человека.
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