Volvo розробила розумний ремінь безпеки

Volvo Cars анонсувала нову систему безпеки – Multi-adaptive safety belt, здатну автоматично підлаштовуватися під статуру людини. Технологія дебютує у повністю електричному кросовері Volvo EX60, реліз якого очікується у 2026 році.

В основі системи сенсори, які сканують пасажира і фіксують параметри: зріст, вага, посадку і навіть форму тіла. На основі цих даних система у реальному часі визначає, з яким зусиллям має спрацювати ремінь безпеки у разі ДТП. Наприклад, якщо за кермом перебуває велика людина, при сильному ударі ремінь натягнеться потужніше, щоб надійно зафіксувати тіло. А для мініатюрного пасажира система зменшить навантаження, щоб уникнути травм, таких як перелом ребер.

Вся система працює у зв’язці з подушками безпеки та іншими модулями захисту. Якщо раніше ремені безпеки Volvo мали три встановлені режими, тепер їх одинадцять. Алгоритм аналізує напрям удару, швидкість, позу людини – і за частки секунди активує найбільш відповідний сценарій захисту.

Інженери наголошують, що нова технологія постійно вдосконалюватиметься. Система безпеки отримає можливість оновлюватися повітрям, а значить, зі зростанням бази даних ефективність адаптивних ременів буде тільки підвищуватися.

Розробка пройшла випробування у краш-лабораторії Volvo, якій нещодавно виповнилося 25 років. У центрі тестують сценарії зіткнень із внутрішніх протоколів, які, за словами компанії, суворіші, ніж методики незалежних організацій.