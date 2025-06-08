Volvo розробила розумний ремінь безпеки08.06.25
Volvo Cars анонсувала нову систему безпеки – Multi-adaptive safety belt, здатну автоматично підлаштовуватися під статуру людини. Технологія дебютує у повністю електричному кросовері Volvo EX60, реліз якого очікується у 2026 році.
В основі системи сенсори, які сканують пасажира і фіксують параметри: зріст, вага, посадку і навіть форму тіла. На основі цих даних система у реальному часі визначає, з яким зусиллям має спрацювати ремінь безпеки у разі ДТП. Наприклад, якщо за кермом перебуває велика людина, при сильному ударі ремінь натягнеться потужніше, щоб надійно зафіксувати тіло. А для мініатюрного пасажира система зменшить навантаження, щоб уникнути травм, таких як перелом ребер.
Вся система працює у зв’язці з подушками безпеки та іншими модулями захисту. Якщо раніше ремені безпеки Volvo мали три встановлені режими, тепер їх одинадцять. Алгоритм аналізує напрям удару, швидкість, позу людини – і за частки секунди активує найбільш відповідний сценарій захисту.
Інженери наголошують, що нова технологія постійно вдосконалюватиметься. Система безпеки отримає можливість оновлюватися повітрям, а значить, зі зростанням бази даних ефективність адаптивних ременів буде тільки підвищуватися.
Розробка пройшла випробування у краш-лабораторії Volvo, якій нещодавно виповнилося 25 років. У центрі тестують сценарії зіткнень із внутрішніх протоколів, які, за словами компанії, суворіші, ніж методики незалежних організацій.
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Volvo розробила розумний ремінь безпеки Volvo автомобіль безпека розробка
Volvo Cars анонсувала нову систему безпеки – Multi-adaptive safety belt, здатну автоматично підлаштовуватися під статуру людини.
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