Vivo представила четыре модели смартфонов из серии Y20024.05.24
Компания Vivo представила на неделе целый ряд смартфонов серии Y200. Всего в ряду четыре модели — стандартная, с приставками в названии «T», «GT» и «Pro».
Vivo Y200
Гаджет оснастили 6.78-дюймовым AMOLED-дисплеем. Панель имеет разрешение FHD+, частоту обновления 120 Гц и отверстие для фронтальной камеры на 8 МП. Основная камера получила два датчика на 50 + 2 Мпикс.
Vivo Y200 работает под управлением процессора Snapdragon 6 Gen 1 в паре с 8 или 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 128, 256 или 512 ГБ. Vivo Y200 поставляется с операционной системой Android 14 и оболочкой OriginOS 4.
Смартфон питается от аккумулятора на 6000 мАч. Гаджет поддерживает зарядку на 80 Вт. В новинке есть подэкранный сканер, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и порт USB-C.
Vivo Y200 получил корпус с габаритами 164.36×74.75×7.75 мм и весом 190 г.
Vivo Y200 Pro
Vivo Y200 Pro оснастили корпусом с толщиной 7,5 мм, 6,78-дюймовой изогнутой Full HD+ AMOLED-панелью на 120 Гц и восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 695. Смартфон питается от аккумулятора на 5000 мАч с зарядкой на 44 Вт. В новинке есть защита от воды IP54 и подкэранный сканер отпечатков пальцев.
В свою очередь Vivo Y200t является бюджетным смартфоном с 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.
Vivo Y200t:
- Дисплей: 6,72 дюйма, ЖК, FHD+, 120 Гц
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
- Аккумулятор: 6000 мАч, быстрая зарядка 44 Вт
- Камеры: Основная 50 МП + датчик глубины 2 Мпикс, фронтальная 8 Мпикс
- Операционная система: OriginOS 4 на базе Android 14
- Цена: От 165 долларов за 8+128 ГБ до 235 долларов за 12+512 ГБ
Vivo Y200 GT:
- Дисплей: 6,78 дюймов, AMOLED, FHD+, 144 Гц
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
- Аккумулятор: 6000 мАч, быстрая зарядка 80 Вт
- Камеры: Основная 50 МП (LYT-600, OIS) + датчик глубины 2 Мпикс, фронтальная 16 Мпикс
- Операционная система: OriginOS 4 на базе Android 14
- Цена: От $207 за 8+128 ГБ до $290 за 12+512 ГБ
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