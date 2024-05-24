Vivo представила чотири моделі смартфонів із серії Y20024.05.24
Компанія Vivo представила на тижні цілу низку смартфонів серії Y200. Всього в ряді чотири моделі – стандартна, з приставками у назві “T”, “GT” та “Pro”.
Vivo Y200
Гаджет оснастили 6.78-дюймовим дисплеєм AMOLED. Панель має роздільну здатність FHD+, частоту оновлення 120 Гц та отвір для фронтальної камери на 8 МП. Основна камера отримала два датчики на 50+2 Мпікс.
Vivo Y200 працює під керуванням процесора Snapdragon 6 Gen 1 у парі з 8 або 12 ГБ ОЗУ та накопичувачем на 128, 256 або 512 ГБ. Vivo Y200 поставляється з операційною системою Android 14 та оболонкою OriginOS 4.
Смартфон живиться від акумулятора на 6000 мАг. Гаджет підтримує заряджання на 80 Вт. У новинці є підекранний сканер, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 та порт USB-C.
Vivo Y200 отримав корпус з габаритами 164.36×74.75×7.75 мм і вагою 190 г.
Vivo Y200 Pro
Vivo Y200 Pro оснастили корпусом з товщиною 7,5 мм, 6,78-дюймовою вигнутою Full HD+ AMOLED-панеллю на 120 Гц і восьмиядерним процесором Qualcomm Snapdragon 695. Смартфон живиться від акумулятора на 400 Вт. У новинці є захист від води IP54 та підкераний сканер відбитків пальців.
У свою чергу Vivo Y200t є бюджетним смартфоном з 6,72-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц.
Vivo Y200t:
- Дисплей: 6,72 дюйми, ЖК, FHD+, 120 Гц
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
- Акумулятор: 6000 мАг, швидка зарядка 44 Вт
- Камери: Основна 50 МП + датчик глибини 2 Мпікс, фронтальна 8 Мпікс
- Операційна система: OriginOS 4 на базі Android 14
- Ціна: Від 165 доларів за 8+128 ГБ до 235 доларів за 12+512 ГБ
Vivo Y200 GT:
-
- Дисплей: 6,78 дюймів, AMOLED, FHD+, 144 Гц
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
- Акумулятор: 6000 мАг, швидка зарядка 80 Вт
- Камери: Основна 50 МП (LYT-600, OIS) + датчик глибини 2 Мпікс, фронтальна 16 Мпікс
- Операційна система: OriginOS 4 на базі Android 14
- Ціна: Від $207 за 8+128 ГБ до $290 за 12+512 ГБ
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Acer вирішила не зупинятися на експериментах з електричними самокатами і цього року здивувала новим класом техніки – електровелосипедами. Навіть пошукові системи настільки шоковані розширенням портфоліо, що в результатах видають серію захищених ноутбуків Acer Urban
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Огляд моноблоку ASUS AiO A5 (A5702WVA): все і відразу
Топ смартфонів 2024 року 1 квартал
Огляд Acer Chromebook 314 (CB314-4H): легше!
Кращі VPN-сервіси для всього, в тому числі, прн-сайтів
Експеримент: Чиста Windows XP із підключенням до інтернету вже через 10 хвилин була заражена вірусомWindows антивірус безпека
Через 10 хвилин після підключення Windows XP до інтернету Паркер виявив у диспетчері завдань процес conhoz.exe, відомий як троян
Вчені створили шумопоглинаючі простирадла, вони ж покращують і звукоізоляцію приміщеннянаука розробка
Вчені з Массачусетського технологічного інституту розробили нову звукоізоляційну плівку, засновану на шовкових простирадлах