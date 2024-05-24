Vivo представила чотири моделі смартфонів із серії Y200

Компанія Vivo представила на тижні цілу низку смартфонів серії Y200. Всього в ряді чотири моделі – стандартна, з приставками у назві “T”, “GT” та “Pro”.

Vivo Y200

Гаджет оснастили 6.78-дюймовим дисплеєм AMOLED. Панель має роздільну здатність FHD+, частоту оновлення 120 Гц та отвір для фронтальної камери на 8 МП. Основна камера отримала два датчики на 50+2 Мпікс.

Vivo Y200 працює під керуванням процесора Snapdragon 6 Gen 1 у парі з 8 або 12 ГБ ОЗУ та накопичувачем на 128, 256 або 512 ГБ. Vivo Y200 поставляється з операційною системою Android 14 та оболонкою OriginOS 4.

Смартфон живиться від акумулятора на 6000 мАг. Гаджет підтримує заряджання на 80 Вт. У новинці є підекранний сканер, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 та порт USB-C.

Vivo Y200 отримав корпус з габаритами 164.36×74.75×7.75 мм і вагою 190 г.

Vivo Y200 Pro

Vivo Y200 Pro оснастили корпусом з товщиною 7,5 мм, 6,78-дюймовою вигнутою Full HD+ AMOLED-панеллю на 120 Гц і восьмиядерним процесором Qualcomm Snapdragon 695. Смартфон живиться від акумулятора на 400 Вт. У новинці є захист від води IP54 та підкераний сканер відбитків пальців.

У свою чергу Vivo Y200t є бюджетним смартфоном з 6,72-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц.

Vivo Y200t:

Дисплей: 6,72 дюйми, ЖК, FHD+, 120 Гц

Процесор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Акумулятор: 6000 мАг, швидка зарядка 44 Вт

Камери: Основна 50 МП + датчик глибини 2 Мпікс, фронтальна 8 Мпікс

Операційна система: OriginOS 4 на базі Android 14

Ціна: Від 165 доларів за 8+128 ГБ до 235 доларів за 12+512 ГБ

Vivo Y200 GT: