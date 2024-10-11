11.10.24

Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные

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Ugreen Choice H6 Pro

Несмотря на бюджетность наушники Ugreen Choice H6 Pro получили активное шумоподавление, пространственное звучание и поддержку кодека LDAC. Расскажем детальнее