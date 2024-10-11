Видеокарты серии Nvidia GeForce RTX 5000-серии представят на выставке CES 2025. Подробности о 5090, 5080 и 5070

Nvidia подтвердила свое участие в CES 2025, и генеральный директор компании, Дженсен Хуанг, выступит с ключевым докладом 6 января. На этом мероприятии ожидается анонс новых графических процессоров серии GeForce RTX 50, включая флагманские модели RTX 5090 и RTX 5080.

Вся линейка будет иметь 14-слойные печатные платы, они обеспечат улучшенную целостность сигнала между графическим процессором и видеопамятью GDDR7. Все карты должны иметь единый интерфейс разъема питания 12V-2×6. Лишь некоторые модели RTX 5090 или RTX 5080 топового уровня будут иметь двойной 16-контактный разъем.

Nvidia GeForce RTX 5090 основана на графическом процессоре GB202-300-A1 и печатной плате PG144/145-SKU30. GPU содержит 170 активных потоковых мультипроцессоров (из общего количества 192 SM) и 21760 ядер (из общих 24576 ядер). Она имеет 32 ГБ памяти GDDR7 с шиной доступа 512 бит. Память работает на скорости 28 Гбит/с и обеспечивает пропускную способность 1792 ГБ/с. Общее энергопотребление карты составляет существенные 600 Вт.

Nvidia GeForce RTX 5080, в свою очередь, будет оснащена 16 ГБ VRAM, ориентируясь на более широкий круг пользователей. Шину доступа также уполовинили до 256 бит. Тем не менее здесь используется более быстрая память GDDR7 (32 Гбит/с), которая обеспечивает общую пропускную способность 1024 ГБ/с. Модель основана на плате PG144/147-SKU45 и использует графический процессор GB203-400-A1. В этом случае используются все 84 потоковых мультипроцессора и 10752 ядра, доступные в GPU, однако это на 51% меньше, чем во флагманской RTX 5090. Для сравнения, прошлая RTX 4080 имела на 40% меньше функциональных блоков, чем RTX 4090.

Nvidia GeForce RTX 5070, согласно последним утечкам, будет построена на базе платы PG147 и графического процессора GB205. Точные спецификации по количеству функциональных блоков пока неизвестны, но предполагается, что она получит 12 ГБ памяти с 192-битной шиной, как и ее предшественница RTX 4070. Однако, благодаря использованию более быстрой памяти с пропускной способностью 28 Гбит/с, общая пропускная способность видеокарты увеличится на 33%, до 672 ГБ/с, что заметно повысит ее производительность. Что касается энергопотребления, GeForce RTX 5070 будет требовать 250 Вт, что на 14% больше, чем у RTX 4070 SUPER (220 Вт).

Также ходят слухи, что Nvidia может представить другие модели серии RTX 50, включая варианты начального уровня, однако запуск графических процессоров для ноутбуков, вероятно, будет отложен. Это решение может быть связано с ослабленной конкуренцией со стороны AMD, что даёт Nvidia время для совершенствования своих новых продуктов.

AMD, со своей стороны, планирует презентовать на CES 2025 видеокарты новой серии Radeon RX 8000. Несмотря на интерес к этим продуктам, они пока не представляют значительной угрозы для доминирования Nvidia на рынке.