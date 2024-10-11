Відеокарти серії Nvidia GeForce RTX 5000-серії представлять на виставці CES 2025

Nvidia підтвердила свою участь у CES 2025, і генеральний директор компанії Дженсен Хуанг виступить з ключовою доповіддю 6 січня. На цьому заході очікується анонс нових графічних процесорів серії GeForce RTX 50, включаючи флагманські моделі RTX 5090 та RTX 5080.

Уся лінійка матиме 14-шарові друковані плати, вони забезпечать покращену цілісність сигналу між графічним процесором та відеопам’яттю GDDR7. Усі карти повинні мати єдиний інтерфейс роз’єму живлення 12V-2×6. Лише деякі моделі RTX 5090 або RTX 5080 топового рівня матимуть подвійне 16-контактне роз’єм.

Nvidia GeForce RTX 5090 заснована на графічному процесорі GB202-300-A1 та друкованій платі PG144/145-SKU30. GPU містить 170 активних потокових мультипроцесорів (із загальної кількості 192 SM) та 21760 ядер (із загальних 24576 ядер). Вона має 32 ГБ пам’яті GDDR7 із шиною доступу 512 біт. Пам’ять працює на швидкості 28 Гбіт/с та забезпечує пропускну здатність 1792 ГБ/с. Загальне енергоспоживання картки становить 600 Вт.

Nvidia GeForce RTX 5080, у свою чергу, буде оснащена 16 ГБ VRAM, орієнтуючись на ширше коло користувачів. Шину доступу також уполовинили до 256 біт. Тим не менш, тут використовується швидша пам’ять GDDR7 (32 Гбіт/с), яка забезпечує загальну пропускну здатність 1024 ГБ/с. Модель заснована на платі PG144/147-SKU45 та використовує графічний процесор GB203-400-A1. У цьому випадку використовуються всі 84 ​​потокові мультипроцесори і 10752 ядра, доступні в GPU, проте це на 51% менше, ніж у флагманській RTX 5090. Для порівняння, минула RTX 4080 мала на 40% менше функціональних блоків, ніж RTX 4090.

Nvidia GeForce RTX 5070, згідно з останніми витоками, буде побудована на базі плати PG147 та графічного процесора GB205. Точні специфікації щодо кількості функціональних блоків поки невідомі, але передбачається, що вона отримає 12 ГБ пам’яті зі 192-бітною шиною, як і її попередниця RTX 4070. Однак завдяки використанню більш швидкої пам’яті з пропускною здатністю 28 Гбіт/с, загальна пропускна здатність відеокарти збільшиться на 33% до 672 ГБ/с, що помітно підвищить її продуктивність. Що стосується енергоспоживання, GeForce RTX 5070 вимагатиме 250 Вт, що на 14% більше, ніж RTX 4070 SUPER (220 Вт).

Також ходять чутки, що Nvidia може представити інші моделі серії RTX 50, включаючи варіанти початкового рівня, проте запуск графічних процесорів для ноутбуків, ймовірно, буде відкладено. Це рішення може бути пов’язане з ослабленою конкуренцією з боку AMD, що дає час Nvidia для вдосконалення своїх нових продуктів.

AMD, зі свого боку, планує презентувати на CES 2025 відеокарти нової серії Radeon RX 8000. Незважаючи на інтерес до цих продуктів, вони поки не становлять значної загрози для домінування Nvidia на ринку.