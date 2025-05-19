Видеокарты Nvidia подорожают на 5-15% чтобы компенсировать экспортные ограничения и пошлины

Крупнейший в мире производитель графических и ИИ-чипов Nvidia пересматривает ценовую политику. Компания повысила стоимость почти всей линейки своих продуктов, включая игровые видеокарты и модули для центров обработки данных. Такой шаг стал ответом на убытки в $5,5 млрд, вызванные ограничениями на экспорт чипов в Китай, а также ростом расходов, связанных с переносом части производства на завод TSMC в Аризоне.

Что подорожало

По данным Digitimes Taiwan (со ссылкой на поставщиков), цена флагманской видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 на тайваньском рынке выросла примерно на 10% — с $2966 до $3295. Остальные модели серии RTX 50 подорожали на 5–10%.

Также на 10–15% увеличились цены на ИИ-модули H200 и B200, которые используются в дата-центрах. Поставщики серверного оборудования уже начали перекладывать эти издержки на заказчиков.

Причины пересмотра цен

Экспортные ограничения США лишили Nvidia доступа к китайскому рынку, особенно к крупным заказчикам, заинтересованным в чипах H20, что привело к многомиллиардным потерям.

Перенос части производства чипов нового поколения Blackwell на территорию США (TSMC в Аризоне) сопровождается ростом затрат на материалы, логистику и тарифы.

Увеличение расходов заставило Nvidia скорректировать ценовую стратегию для сохранения маржинальности, при этом компания дала зелёный свет своим партнёрам на аналогичное повышение цен.

Влияние на рынок

Несмотря на сложности, спрос на ИИ-чипы остаётся высоким — особенно со стороны американских и международных облачных провайдеров. Это позволяет Nvidia рассчитывать на сильные финансовые результаты. Ожидается, что квартальный отчёт, который будет опубликован в мае, подтвердит сохранение высокой прибыльности даже на фоне внешних ограничений.

Повышение цен, вероятно, скажется и на конечных пользователях — как геймерах, так и корпоративных заказчиках, особенно в условиях продолжающегося глобального спроса на вычислительные мощности.