Відеокарти Nvidia подорожчають на 5-15%, щоб компенсувати експортні обмеження та мита19.05.25
Найбільший у світі виробник графічних і ІІ-чіпів Nvidia переглядає цінову політику. Компанія підвищила вартість майже всієї лінійки своїх продуктів, включаючи ігрові відеокарти та модулі для центрів обробки даних.
Що подорожчало
За даними Digitimes Taiwan (з посиланням на постачальників), ціна флагманської відеокарти Nvidia GeForce RTX 5090 на тайванському ринку зросла приблизно на 10% – з 2966 до 3295 доларів.
Також на 10–15% збільшилися ціни на ІІ-модулі H200 та B200, які використовуються у дата-центрах Постачальники серверного обладнання вже почали перекладати ці витрати на замовників.
Причини перегляду цін
- Експортні обмеження США позбавили Nvidia доступу до китайського ринку, особливо до великих замовників, зацікавлених у чіпах H20, що призвело до багатомільярдних втрат.
- Перенесення частини виробництва чіпів нового покоління Blackwell на територію США (TSMC в Аризоні) супроводжується зростанням витрат на матеріали, логістику та тарифи.
- Збільшення витрат змусило Nvidia скоригувати цінову стратегію для збереження маржинальності, при цьому компанія дала зелене світло своїм партнерам на аналогічне підвищення цін.
Вплив на ринок
Незважаючи на складнощі, попит на ІІ-чіпи залишається високим — особливо з боку американських та міжнародних хмарних провайдерів. Це дозволяє Nvidia розраховувати на сильні фінансові результати.
Підвищення цін, ймовірно, позначиться і на кінцевих користувачах — як геймерах, так і корпоративних замовниках, особливо в умовах глобального попиту, що триває, на обчислювальні потужності.
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