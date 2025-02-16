Видеокарту AMD Radeon RX 9070 представят 28 февраля16.02.25
Компания AMD объявила о предстоящей презентации видеокарт нового поколения, созданных на базе архитектуры RDNA 4.
По словам вице-президента компании Дэвида Макафи, 28 февраля будут раскрыты все технические характеристики, особенности и стоимость графических процессоров серии Radeon RX 9070. Презентация пройдет в онлайн-формате, а трансляция будет доступна на YouTube-канале AMD Gaming. Начало запланировано на 8:00 по времени Восточного побережья США и 14:00 по центральноевропейскому времени.
Вместе с тем AMD опровергла слухи о том, что Radeon RX 9070 XT может получить 32 ГБ видеопамяти. Фрэнк Азор, главный архитектор AMD по игровым решениям, прокомментировал соответствующую публикацию в X (бывший Twitter). Он лаконично заметил: «Нет, карта 9070 XT не выйдет с 32 ГБ».
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Видеокарту AMD Radeon RX 9070 представят 28 февраля AMD видеокарта события в мире
Компания AMD объявила о предстоящей презентации видеокарт нового поколения, созданных на базе архитектуры RDNA 4.
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