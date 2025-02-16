Відеокарту AMD Radeon RX 9070 представлять 28 лютого16.02.25
Компанія AMD оголосила про майбутню презентацію відеокарт нового покоління, створених на базі архітектури RDNA 4.
За словами віце-президента компанії Девіда Макафі, 28 лютого буде розкрито всі технічні характеристики, особливості та вартість графічних процесорів серії Radeon RX 9070. Презентація пройде в онлайн-форматі, а трансляція буде доступна на YouTube-каналі AMD Gaming. Початок запланований на 8:00 за часом Східного узбережжя США та 14:00 за центральноєвропейським часом.
Водночас AMD спростувала чутки про те, що Radeon RX 9070 XT може отримати 32 ГБ відеопам’яті. Френк Азор, головний архітектор AMD з ігрових рішень, прокоментував відповідну публікацію у X (колишній Twitter). Він лаконічно зауважив: “Ні, мапа 9070 XT не вийде з 32 ГБ”.
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