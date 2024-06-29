Viber: на яких пристроях економлять українці для «підтримки енергосистеми»

Команда Rakuten Viber узнала, экономят ли украинцы электроэнергию и на чем экономят в первую очередь. 85% опрошенных снизили свои энергозатраты для поддержки системы. При этом около половины респондентов (42%) экономят на всем — кондиционерах, светлее, меньше пользуются кухонными приборами и т.д. В опросе приняло участие более 35 тысяч пользователей.

Результаты опроса показали, что 85% украинцев экономят электроэнергию: из них 62% экономят постоянно, 20% пытаются выполнять советы по сбережению, но это удается не всегда. Еще 3% опрошенных экономят только тогда, когда предупреждают об ограничении потребления. В то же время, 8% респондентов не снизили энергозатраты, поскольку не считают, что потребляют многие. Остальные 7% пользователей не экономят из-за нехватки времени, когда есть свет.

Ответы на вопрос «Если экономите, на чем сейчас экономите электроэнергию в первую очередь?» распределились следующим образом:

Выключаю из сети все неиспользуемые устройства — 18%;

Меньше или вообще не включаю кондиционер – 15%;

Меньше включаю свет – 15%;

Меньше пользуюсь кухонными приборами: чайник, плита, посудомойка – 9%;

Перевожу технику в режим энергосбережения — 1%;

Регулирую температуру в холодильнике — менее 1%;

Все вышеперечисленное и даже большее — 42%.