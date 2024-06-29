Viber: на яких пристроях економлять українці для “підтримки енергосистеми”29.06.24
Команда Rakuten Viber дізналася, чи заощаджують українці електроенергію і на чому заощаджують насамперед. 85% опитаних знизили свої енерговитрати на підтримку системи. При цьому близько половини респондентів (42%) економлять на всьому кондиціонерах, світліше, менше користуються кухонними приладами і т.д. В опитуванні взяло участь понад 35 тисяч користувачів.
Результати опитування показали, що 85% українців економлять електроенергію: з них 62% економлять постійно, 20% намагаються виконувати поради щодо заощадження, але це вдається не завжди. Ще 3% опитаних заощаджують лише тоді, коли попереджають про обмеження споживання. У той же час, 8% респондентів не знизили енерговитрати, оскільки не вважають, що багато хто споживає. Інші 7% користувачів не економлять через брак часу, коли є світло.
Відповіді на питання “Якщо заощаджуєте, на чому зараз заощаджуєте електроенергію в першу чергу?” розподілилися так:
- Вимикаю з мережі всі пристрої, що не використовуються, — 18%;
- Менше або взагалі не включаю кондиціонер – 15%;
- Менше вмикаю світло – 15%;
- Менше користуюся кухонними приладами: чайник, плита, посудомийка – 9%;
- Перекладаю техніку в режим енергозбереження – 1%;
- Регулюю температуру в холодильнику менше 1%;
- Все вищезгадане і навіть більше — 42%.
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