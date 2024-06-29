Viber: на яких пристроях економлять українці для “підтримки енергосистеми”

Команда Rakuten Viber дізналася, чи заощаджують українці електроенергію і на чому заощаджують насамперед. 85% опитаних знизили свої енерговитрати на підтримку системи. При цьому близько половини респондентів (42%) економлять на всьому кондиціонерах, світліше, менше користуються кухонними приладами і т.д. В опитуванні взяло участь понад 35 тисяч користувачів.

Результати опитування показали, що 85% українців економлять електроенергію: з них 62% економлять постійно, 20% намагаються виконувати поради щодо заощадження, але це вдається не завжди. Ще 3% опитаних заощаджують лише тоді, коли попереджають про обмеження споживання. У той же час, 8% респондентів не знизили енерговитрати, оскільки не вважають, що багато хто споживає. Інші 7% користувачів не економлять через брак часу, коли є світло.

Відповіді на питання “Якщо заощаджуєте, на чому зараз заощаджуєте електроенергію в першу чергу?” розподілилися так:

Вимикаю з мережі всі пристрої, що не використовуються, — 18%;

Менше або взагалі не включаю кондиціонер – 15%;

Менше вмикаю світло – 15%;

Менше користуюся кухонними приладами: чайник, плита, посудомийка – 9%;

Перекладаю техніку в режим енергозбереження – 1%;

Регулюю температуру в холодильнику менше 1%;

Все вищезгадане і навіть більше — 42%.