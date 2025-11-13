    

Valve представила стационарную консоль Steam Machine, Steam Controller 2 и VR-шлем Steam Frame

13.11.25

Steam Machine release 2025

 

Valve официально представила сразу три новых устройства, расширяющих ее игровую экосистему Steam. Геймерскому сообществу показали стационарную консоль Steam Machine, обновленный контроллер Steam Controller 2 и беспроводной VR-шлем Steam Frame. Все три устройства работают под управлением операционной системы SteamOS и созданы для пользователей, желающих получить максимум от своей библиотеки Steam.

 

Консоль Steam Machine

 

Новая Steam Machine позиционируется как полноценная альтернатива классическому игровому ПК. Консоль в компактном кубическом корпусе позволяет запускать любые игры из библиотек Steam на мониторе или телевизоре. В техническом плане он оснащен шестиядерным процессором AMD Zen 4 с частотой до 4,8 ГГц, графической системой AMD RDNA3 с 28 вычислительными блоками, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Устройство имеет LED-индикатор состояния, сменные панели и поддерживает настройку системы охлаждения. По заявлению Valve, производительности консоли достаточно для запуска большинства современных игр на высоких настройках графики.

 

Steam Controller 2

 

Обновленный Steam Controller 2 сохраняет главную идею первого поколения – гибкую настройку и кастомизацию, знакомую пользователям Steam Deck. Новый контроллер имеет эргономичный корпус, улучшенные аналоговые стики, адаптивные триггеры, сенсорную панель и поддержку Steam Input. Дизайн геймпада почти повторяет портативную консоль Steam Deck, но без экрана. Устройство совместимо с ПК, Steam Machine и Steam Frame.

 

Шлем Steam Frame

 

Еще одной новинкой стал Steam Frame – беспроводной VR-шлем, который продолжает развитие Valve Index, но отличается более компактным корпусом и улучшенной эргономикой. Устройство работает как в связке с ПК, так и автономно благодаря чипсету Snapdragon 8 Gen 3. В шлеме установлены LCD-экраны с разрешением 2160×2160 пикселей на глаз, pancake-линзы с углом обзора до 110° и частотой обновления до 144 Гц.

 

Ключевой технологией Steam Frame стала система, которая с помощью двух внутренних камер отслеживает направление взгляда пользователя и рендерит изображения высочайшего качества именно в зоне фокусировки. Такой подход позволяет добиться высокой четкости с минимальной задержкой и снижением нагрузки на систему. Для связи с ПК используется беспроводной адаптер 6 ГГц (Wi-Fi 6E), поставляемый в комплекте.

 

Сроки выхода

 

По данным Valve, все три устройства – Steam Machine, Steam Controller 2 и Steam Frame – выйдут в начале 2026 года. Компания пока не раскрыла цены, однако подчеркивает, что новинки созданы с ориентацией на доступность и гибкость, чтобы сделать экосистему Steam еще более удобной для геймеров на разных платформах.


