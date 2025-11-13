Valve представила стационарную консоль Steam Machine, Steam Controller 2 и VR-шлем Steam Frame     

Valve представила стационарную консоль Steam Machine, Steam Controller 2 и VR-шлем Steam Frame13.11.25
Valve официально представила сразу три новых устройства, расширяющих ее игровую экосистему Steam. Геймерскому сообществу показали стационарную консоль Steam Machine, обновленный контроллер Steam Controller 2 и беспроводной VR-шлем Steam Frame. Все три устройства работают под управлением операционной системы SteamOS и созданы для пользователей, желающих получить максимум от своей библиотеки Steam.
Консоль Steam Machine
Новая Steam Machine позиционируется как полноценная альтернатива классическому игровому ПК. Консоль в компактном кубическом корпусе позволяет запускать любые игры из библиотек Steam на мониторе или телевизоре. В техническом плане он оснащен шестиядерным процессором AMD Zen 4 с частотой до 4,8 ГГц, графической системой AMD RDNA3 с 28 вычислительными блоками, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Устройство имеет LED-индикатор состояния, сменные панели и поддерживает настройку системы охлаждения. По заявлению Valve, производительности консоли достаточно для запуска большинства современных игр на высоких настройках графики.
Steam Controller 2
Обновленный Steam Controller 2 сохраняет главную идею первого поколения – гибкую настройку и кастомизацию, знакомую пользователям Steam Deck. Новый контроллер имеет эргономичный корпус, улучшенные аналоговые стики, адаптивные триггеры, сенсорную панель и поддержку Steam Input. Дизайн геймпада почти повторяет портативную консоль Steam Deck, но без экрана. Устройство совместимо с ПК, Steam Machine и Steam Frame.
Шлем Steam Frame
Еще одной новинкой стал Steam Frame – беспроводной VR-шлем, который продолжает развитие Valve Index, но отличается более компактным корпусом и улучшенной эргономикой. Устройство работает как в связке с ПК, так и автономно благодаря чипсету Snapdragon 8 Gen 3. В шлеме установлены LCD-экраны с разрешением 2160×2160 пикселей на глаз, pancake-линзы с углом обзора до 110° и частотой обновления до 144 Гц.
Ключевой технологией Steam Frame стала система, которая с помощью двух внутренних камер отслеживает направление взгляда пользователя и рендерит изображения высочайшего качества именно в зоне фокусировки. Такой подход позволяет добиться высокой четкости с минимальной задержкой и снижением нагрузки на систему. Для связи с ПК используется беспроводной адаптер 6 ГГц (Wi-Fi 6E), поставляемый в комплекте.
Сроки выхода
По данным Valve, все три устройства – Steam Machine, Steam Controller 2 и Steam Frame – выйдут в начале 2026 года. Компания пока не раскрыла цены, однако подчеркивает, что новинки созданы с ориентацией на доступность и гибкость, чтобы сделать экосистему Steam еще более удобной для геймеров на разных платформах.
Valve представила стационарную консоль Steam Machine, Steam Controller 2 и VR-шлем Steam Frame
