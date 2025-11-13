Valve представила стаціонарну консоль Steam Machine, Steam Controller 2 та VR-шолом Steam Frame

Valve офіційно представила відразу три нові пристрої, що розширюють її ігрову екосистему Steam. Геймерській спільноті показали стаціонарну консоль Steam Machine, оновлений контролер Steam Controller 2 та бездротовий VR-шолом Steam Frame. Усі три пристрої працюють під керуванням операційної системи SteamOS та створені для користувачів, які бажають отримати максимум від своєї бібліотеки Steam.

Консоль Steam Machine

Нова Steam Machine позиціонується як повноцінна альтернатива класичному ігровому ПК. Консоль у компактному кубічному корпусі дозволяє запускати будь-які ігри з бібліотек Steam на моніторі чи телевізорі. У технічному плані він оснащений шестиядерним процесором AMD Zen 4 із частотою до 4,8 ГГц, графічною системою AMD RDNA3 із 28 обчислювальними блоками, 16 ГБ оперативної пам’яті DDR5 та 8 ГБ відеопам’яті GDDR6. Пристрій має LED-індикатор стану, змінні панелі та підтримує налаштування системи охолодження. За словами Valve, продуктивності консолі достатньо для запуску більшості сучасних ігор на високих налаштуваннях графіки.

Steam Controller 2

Оновлений Steam Controller 2 зберігає головну ідею першого покоління – гнучке налаштування та кастомізацію, знайому користувачам Steam Deck. Новий контролер має ергономічний корпус, покращені аналогові стіки, адаптивні тригери, сенсорну панель та підтримку Steam Input. Дизайн геймпада майже повторює портативну консоль Steam Deck, але без екрану. Пристрій сумісний з ПК, Steam Machine та Steam Frame.

Шолом Steam Frame

Ще однією новинкою став Steam Frame – бездротовий VR-шолом, який продовжує розвиток Valve Index, але відрізняється більш компактним корпусом та покращеною ергономікою. Пристрій працює як у зв’язці з ПК, так і автономно завдяки чіпсету Snapdragon 8 Gen 3. У шоломі встановлені LCD-екрани з роздільною здатністю 2160х2160 пікселів на око, pancake-лінзи з кутом огляду до 110 ° і частотою оновлення до 144 Гц.

Ключовою технологією Steam Frame стала система, яка за допомогою двох внутрішніх камер відстежує напрям погляду користувача та рендерит зображення найвищої якості саме у зоні фокусування. Такий підхід дозволяє досягти високої чіткості з мінімальною затримкою та зниженням навантаження на систему. Для зв’язку з ПК використовується бездротовий адаптер 6 ГГц (Wi-Fi 6E), що постачається у комплекті.

Терміни виходу

За даними Valve, усі три пристрої – Steam Machine, Steam Controller 2 та Steam Frame – вийдуть на початку 2026 року. Компанія поки не розкрила ціни, проте наголошує, що новинки створені з орієнтацією на доступність і гнучкість, щоб зробити екосистему Steam ще зручнішою для геймерів на різних платформах.