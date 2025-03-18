Valve: Игроки провели 330 млн часов за Steam Deck в 2024 году

Valve представила ежегодный отчет за 2024 год, отметив значительные достижения, включая успех Steam Deck. В прошлом году игроки провели на портативной консоли более 330 миллионов часов, что на 64% больше, чем годом ранее. Такой рост подчеркивает влияние Steam Deck на рынок и растущую популярность портативного гейминга.

Несмотря на свою нишевость и высокую цену, Steam Deck продолжает привлекать внимание крупных издателей. Компании, такие как Square Enix и Ubisoft, уже адаптируют свои игры под эту платформу. В частности, Assassin’s Creed Shadows будет доступна на Steam Deck сразу после выхода.

Valve уделяет особое внимание будущему SteamOS как ключевой технологии для портативного гейминга. Компания планирует выпустить эту систему для других устройств, таких как Lenovo Go S, а также позволит устанавливать ее на портативные консоли других производителей, включая ROG Ally X и MSI Claw.

Хотя о выпуске Steam Deck 2 пока не сообщается, Valve продолжает инвестировать в развитие экосистемы. Улучшение интерфейса, поддержка Linux и развитие SteamOS приносят пользу как игрокам, так и разработчикам. Steam Deck становится все более универсальным решением, позволяя наслаждаться играми в любом месте — от гостиной до летнего отдыха на свежем воздухе.