Valve: Игроки провели 330 млн часов за Steam Deck в 2024 году18.03.25
Valve представила ежегодный отчет за 2024 год, отметив значительные достижения, включая успех Steam Deck. В прошлом году игроки провели на портативной консоли более 330 миллионов часов, что на 64% больше, чем годом ранее. Такой рост подчеркивает влияние Steam Deck на рынок и растущую популярность портативного гейминга.
Несмотря на свою нишевость и высокую цену, Steam Deck продолжает привлекать внимание крупных издателей. Компании, такие как Square Enix и Ubisoft, уже адаптируют свои игры под эту платформу. В частности, Assassin’s Creed Shadows будет доступна на Steam Deck сразу после выхода.
Valve уделяет особое внимание будущему SteamOS как ключевой технологии для портативного гейминга. Компания планирует выпустить эту систему для других устройств, таких как Lenovo Go S, а также позволит устанавливать ее на портативные консоли других производителей, включая ROG Ally X и MSI Claw.
Хотя о выпуске Steam Deck 2 пока не сообщается, Valve продолжает инвестировать в развитие экосистемы. Улучшение интерфейса, поддержка Linux и развитие SteamOS приносят пользу как игрокам, так и разработчикам. Steam Deck становится все более универсальным решением, позволяя наслаждаться играми в любом месте — от гостиной до летнего отдыха на свежем воздухе.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Мы уже тестировали сбалансированные игровые ноутбуки Acer Nitro 16, Predator Helios 16 и Predator Helios Neo 14. Сегодня расскажем об увеличенной версии последнего — Predator Helios Neo 16
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Электровелосипед Porsche eBike Sport 2025 имеет запас хода 175 км и стоит 11 тысяч у.е. Porsche электротранспорт
Porsche представила обновленный электровелосипед Porsche eBike Sport 2025 , предназначенный для городских поездок и легких трасс. Новая модель оснащена карбоновой рамой,
Valve: Игроки провели 330 млн часов за Steam Deck в 2024 году Valve игры консоль
В прошлом году игроки провели на портативной консоли Steam Deck более 330 миллионов часов, что на 64% больше, чем годом ранее.
Электровелосипед Porsche eBike Sport 2025 имеет запас хода 175 км и стоит 11 тысяч у.е.
Valve: Игроки провели 330 млн часов за Steam Deck в 2024 году
ChatGPT теперь можно сделать ассистентом по умолчанию в Android
Игра Fortnite выйдет для Windows-устройств с ARM
Китай купил у Samsung чипов на $44 миллиарда
Facebook будет платить авторам Stories
Новый Mercedes-Benz CLA проезжает 792 км без подзарядки и имеет ИИ от Microsoft и Google
Lego будет делать все шины из вторсырья к концу 2025 года
Проникновение интернета в Украине достигло 82,4%
Postal 2 выпустят в версии для гарнитур виртуальной реальности
Microsoft и Asus готовят портативную консоль