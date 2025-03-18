Valve: Гравці провели 330 млн годин за Steam Deck у 2024 році18.03.25
Valve представила щорічний звіт за 2024 рік, відзначивши значні здобутки, включаючи успіх Steam Deck. Минулого року гравці провели на портативній консолі понад 330 мільйонів годин, що на 64% більше, ніж роком раніше. Таке зростання підкреслює вплив Steam Deck на ринок і популярність портативного геймінгу.
Незважаючи на свою нішевість та високу ціну, Steam Deck продовжує привертати увагу великих видавців. Компанії, такі як Square Enix та Ubisoft, вже адаптують свої ігри під цю платформу. Assassin’s Creed Shadows буде доступна на Steam Deck відразу після виходу.
Valve приділяє особливу увагу майбутньому SteamOS як ключову технологію для портативного геймінгу. Компанія планує випустити цю систему для інших пристроїв, як Lenovo Go S, а також дозволить встановлювати її на портативні консолі інших виробників, включаючи ROG Ally X і MSI Claw.
Хоча про випуск Steam Deck 2 поки не повідомляється, Valve продовжує інвестувати у розвиток екосистеми. Поліпшення інтерфейсу, підтримка Linux та розвиток SteamOS приносять користь як гравцям, так і розробникам. Steam Deck стає все більш універсальним рішенням, дозволяючи насолоджуватися іграми в будь-якому місці – від вітальні до літнього відпочинку на свіжому повітрі.
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Valve: Гравці провели 330 млн годин за Steam Deck у 2024 році Valve ігри консоль
Минулого року гравці провели на портативній консолі Steam Deck понад 330 мільйонів годин, що на 64% більше, ніж роком раніше.
Valve: Гравці провели 330 млн годин за Steam Deck у 2024 році
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