VAG и другие автопроизводители откладывают полный переход на электромобили на 5-10 лет

Автопроизводители постепенно отступают от своих амбициозных планов по полной электрификации своих линеек авто, признавая, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) останутся на рынке дольше, чем ожидалось. Основными причинами этого являются недостаточно развитая инфраструктура зарядки, высокая стоимость электромобилей, недостаточный спрос на них среди потребителей и экономические трудности. Некоторые автопроизводители также полагают, что электромобили никогда не смогут полностью заменить автомобили с ДВС.

VAG

Audi стала очередной компанией, которая вынуждена корректировать свои ранее провозглашенные планы. В 2021 году бренд обещал полностью перейти на электромобили к 2033 году, но теперь рассматривает возможность сохранения автомобилей с ДВС в своей линейке на более долгий период. В то же время Audi усиливает свое внимание к гибридным транспортным средствам, планируя, чтобы все будущие автомобили с ДВС включали опцию PHEV (подключаемый гибрид).

Porsche, входящая в VW Group, также сделала подобное заявление недавно. Компания признала, что переход на электромобили занимает больше времени, чем прогнозировалось. Хотя она и продолжает стремиться к цели, чтобы к концу десятилетия на электромобили приходилось более 80% продаж, теперь признается, что это будет зависеть от спроса клиентов.

Bentley, еще один участник VW Group, планировала отказаться от бензиновых автомобилей к 2030 году, но теперь установила новую цель — сделать это к 2033 году. Выпуск первой электрической модели бренда, запланированный на 2025 год, перенесен на год позже из-за проблем с платформой и ПО.

В Volkswagen также не исключают, что будут оставлять в своей линейке Golf нынешнего поколения с ДВС, пока ЕС не запретит продажу новых автомобилей с вредными выбросами. Это произойдет через 10 лет, при условии, что законодательство останется неизменным до 2035 года. Golf 9-го поколения будет работать только на электричестве, когда он поступит в продажу ближе к концу этого десятилетия, и будет сосуществовать с бензиновым вариантом 8-го поколения в течение многих лет.

Таким образом, автопроизводители постепенно приходят к осознанию того, что полная электрификация их линеек авто потребует больше времени и ресурсов, чем первоначально планировалось.

Volvo, Mercedes, Ford, Toyota

Volvo также намекнула, что двигатели внутреннего сгорания (ДВС) могут остаться в их линейке автомобилей в следующем десятилетии, хотя в 2021 году компания объявила о намерении полностью перейти на электрический транспорт к 2030 году. Теперь бренд будет больше внимания уделять гибридам.

Mercedes изначально планировала, чтобы к 2025 году гибриды и электромобили составляли 50% годовых продаж. Однако с учетом рыночной ситуации цель скорректирована, и компания отказалась от своего плана продавать только электромобили после 2030 года. Mercedes продолжит выпускать авто с ДВС вплоть до 2030-х годов. Ранее компания прогнозировала, что к 2030 году она станет полностью электрической, если позволят рыночные условия.

Ford также пересматривает свои планы. Ранее компания планировала продавать только электрические легковые автомобили с 2030 года. Но недавно главный операционный директор электрического подразделения Model E Blue Oval Марин Гджая признал, что это было слишком амбициозно, и теперь компания не откажется от ДВС после завершения этого десятилетия.

Toyota, крупнейший в мире производитель автомобилей, вообще не верит в полный переход на электромобили. Несколько месяцев назад председатель Акио Тойода заявил, что доля рынка электромобилей никогда не превысит 30%. Он считает, что двигатели обязательно останутся, поэтому сейчас в разработке находится новое семейство ДВС. Toyota недавно объединилась с Mazda и Subaru, чтобы выразить свою долгосрочную приверженность технологиям ДВС с акцентом на гибриды и топливо с нейтральным выбросом углерода.

Таким образом, несмотря на ранее заявленные амбициозные планы по полной электрификации своих автомобильных линеек, многие автопроизводители признают необходимость сохранения ДВС в своих моделях на длительное время, ориентируясь на гибридные технологии и переход на топливо с нейтральным выбросом углерода.