VAG та інші автовиробники відкладають повний перехід на електромобілі на 5-10 років

Автовиробники поступово відступають від своїх амбітних планів щодо повної електрифікації своїх лінійок авто, визнаючи, що автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння залишаться на ринку довше, ніж очікувалося. Основними причинами цього є недостатньо розвинена інфраструктура зарядки, висока вартість електромобілів, недостатній попит на них серед споживачів та економічні труднощі. Деякі автовиробники також вважають, що електромобілі ніколи не зможуть повністю замінити автомобілі з ДВЗ.

VAG

Audi стала черговою компанією, яка змушена коригувати свої раніше проголошені плани. У 2021 році бренд обіцяв повністю перейти на електромобілі до 2033 року, але тепер розглядає можливість збереження автомобілів із ДВС у своїй лінійці на більш тривалий період. У той же час Audi посилює свою увагу до гібридних транспортних засобів, плануючи, щоб усі майбутні автомобілі з ДВС включали опцію PHEV (гібрид, що підключається).

Porsche, що входить до VW Group, також зробила таку заяву нещодавно. Компанія визнала, що перехід на електромобілі займає більше часу, аніж прогнозувалося. Хоча вона і продовжує прагнути мети, щоб до кінця десятиліття на електромобілі припадало понад 80% продажів, тепер зізнається, що це залежатиме від попиту клієнтів.

Bentley, ще один учасник VW Group, планувала відмовитися від бензинових автомобілів до 2030 року, але тепер встановила нову мету зробити це до 2033 року. Випуск першої електричної моделі бренду, запланований на 2025 рік, перенесено на рік пізніше через проблеми з платформою та ПЗ.

У Volkswagen також не виключають, що залишатимуть у своїй лінійці Golf нинішнього покоління з ДВС, доки ЄС не заборонить продаж нових автомобілів зі шкідливими викидами. Це станеться через 10 років за умови, що законодавство залишиться незмінним до 2035 року. Golf 9-го покоління працюватиме тільки на електриці, коли він надійде у продаж ближче до кінця цього десятиліття, і співіснуватиме з бензиновим варіантом 8-го покоління протягом багатьох років.

Таким чином, автовиробники поступово приходять до усвідомлення того, що повна електрифікація їх лінійок авто вимагатиме більше часу та ресурсів, ніж спочатку планувалося.

Volvo, Mercedes, Ford, Toyota

Volvo також натякнула, що двигуни внутрішнього згоряння (ДВС) можуть залишитися в їхній лінійці автомобілів у наступному десятилітті, хоча 2021 року компанія оголосила про намір повністю перейти на електричний транспорт до 2030 року. Тепер бренд більше уваги приділятиме гібридам.

Mercedes спочатку планувала, щоб до 2025 року гібриди та електромобілі складали 50% річних продажів. Проте з урахуванням ринкової ситуації ціль скоригована, і компанія відмовилася від свого плану продавати лише електромобілі після 2030 року. Mercedes продовжить випускати авто з ДВС до 2030-х років. Раніше компанія прогнозувала, що до 2030 року вона стане повністю електричною, якщо дозволять ринкові умови.

Ford також переглядає свої плани. Раніше компанія планувала продавати лише електричні легкові автомобілі з 2030 року. Але нещодавно головний операційний директор електричного підрозділу Model E Blue Oval Марін Ґджая визнав, що це було надто амбітно, і тепер компанія не відмовиться від ДВС після завершення цього десятиліття.

Toyota, найбільший у світі виробник автомобілів, взагалі не вірить у повний перехід на електромобілі. Декілька місяців тому голова Акіо Тойода заявив, що частка ринку електромобілів ніколи не перевищить 30%. Він вважає, що двигуни обов’язково залишаться, тому зараз у розробці знаходиться нова родина ДВС. Toyota нещодавно об’єдналася з Mazda та Subaru, щоб висловити свою довгострокову відданість технологіям ДВС з акцентом на гібриди та паливо з нейтральним викидом вуглецю.

Таким чином, незважаючи на раніше заявлені амбітні плани щодо повної електрифікації своїх автомобільних лінійок, багато автовиробників визнають необхідність збереження ДВЗ у своїх моделях на тривалий час, орієнтуючись на гібридні технології та перехід на паливо з нейтральним викидом вуглецю.