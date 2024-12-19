В WhatsApp появятся новые фильтры и повысится качество изображения видеозвонков19.12.24
WhatsApp представил обновление с четырьмя улучшениями для видеозвонков. Теперь пользователи могут выбирать, кого из участников группы пригласить на звонок, избегая уведомления всех её членов. Появились фильтры и анимации, которые можно применять в реальном времени. Десктопная версия WhatsApp получила отдельную секцию для видеозвонков, что делает их запуск и создание ссылок удобнее.
Также улучшено качество видеозвонков — теперь они поддерживают более высокое разрешение и четкость изображения. Чтобы воспользоваться новыми функциями, обновите приложение через Google Play Store или Apple App Store.
WhatsApp получил новую функцию — черновики сообщений. Теперь пользователи смогут сохранять незавершенные тексты и возвращаться к ним позже.
Незаконченные сообщения будут помечены специальным индикатором и автоматически подниматься в начало списка чатов, чтобы их легко можно было найти. Новая функция позволяет редактировать черновики без спешки, прежде чем отправить их.
Внедрение черновиков стало долгожданным обновлением, поскольку аналогичная функция уже давно доступна на других платформах. WhatsApp добавил эту возможность только в конце 2024 года, продолжая расширять функционал для удобства пользователей.
На момент июля 2024 года аудитория WhatsApp достигла 100 миллионов активных пользователей в месяц.Помимо черновиков, в мессенджере недавно появились встроенная адресная книга и пользовательские списки, упрощающие организацию чатов.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Компания Asus выпустила обновленную модель в семействе ноутбуков Zenbook S. Рассматриваемая модель UX5406S получила новый процессор Intel поколения Lunarlake. Чем интересен лэптоп и свежие комплектующие – расскажем далее.
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
В WhatsApp появятся новые фильтры и повысится качество изображения видеозвонков WhatsApp мессенджер обновление
WhatsApp представил обновление с четырьмя улучшениями для видеозвонков. Теперь пользователи могут выбирать, кого из участников группы пригласить на звонок, избегая уведомления всех её членов
Xiaomi выпустила компактный сейф Mijia с аккумулятором, Bluetooth и сканером отпечатков Bluetooth Xiaomi
Xiaomi анонсировала новый Mijia Smart Safe 30 см, предназначенный для защиты ценных вещей с использованием современных технологий
Xiaomi выпустила компактный сейф Mijia с аккумулятором, Bluetooth и сканером отпечатков
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro с процессорами Intel Lunar Lake имеет 25 часов автономной работы
Турция со своей Baykar занимает 65 % мирового рынка беспилотников
HDMI 2.2 представят на предстоящей выставке CES 2025
Wargaming представила новую игру Steel Hunters — мех-шутер в жанре королевской битвы
Google Новости на Android станут удобнее
LG прекращает выпуск плееров Blu-ray
Выбор ответов в диалогах будет автоматическим в «каноническом режиме» Assassin’s Creed Shadows
Intel Arc B580: что может эта видеокарта. Первые игровые тесты