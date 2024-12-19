В WhatsApp появятся новые фильтры и повысится качество изображения видеозвонков

WhatsApp представил обновление с четырьмя улучшениями для видеозвонков. Теперь пользователи могут выбирать, кого из участников группы пригласить на звонок, избегая уведомления всех её членов. Появились фильтры и анимации, которые можно применять в реальном времени. Десктопная версия WhatsApp получила отдельную секцию для видеозвонков, что делает их запуск и создание ссылок удобнее.

Также улучшено качество видеозвонков — теперь они поддерживают более высокое разрешение и четкость изображения. Чтобы воспользоваться новыми функциями, обновите приложение через Google Play Store или Apple App Store.

WhatsApp получил новую функцию — черновики сообщений. Теперь пользователи смогут сохранять незавершенные тексты и возвращаться к ним позже.

Незаконченные сообщения будут помечены специальным индикатором и автоматически подниматься в начало списка чатов, чтобы их легко можно было найти. Новая функция позволяет редактировать черновики без спешки, прежде чем отправить их.

Внедрение черновиков стало долгожданным обновлением, поскольку аналогичная функция уже давно доступна на других платформах. WhatsApp добавил эту возможность только в конце 2024 года, продолжая расширять функционал для удобства пользователей.

На момент июля 2024 года аудитория WhatsApp достигла 100 миллионов активных пользователей в месяц. Помимо черновиков, в мессенджере недавно появились встроенная адресная книга и пользовательские списки, упрощающие организацию чатов.