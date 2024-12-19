У WhatsApp з’являться нові фільтри та підвищиться якість відео під час дзвінків

WhatsApp представив оновлення з чотирма покращеннями для відеодзвінків. Тепер користувачі можуть вибирати, кого з учасників групи запросити на дзвінок, уникаючи сповіщення всіх її членів. З’явилися фільтри та анімації, які можна застосовувати у реальному часі. Десктопна версія WhatsApp отримала окрему секцію для відеодзвінків, що робить їх запуск та створення посилань зручнішим.

Також покращено якість відеодзвінків — тепер вони підтримують більшу роздільну здатність та чіткість зображення. Щоб скористатися новими функціями, оновіть програму через Google Play Store або Apple App Store.

WhatsApp отримав нову функцію – чернетки повідомлень. Тепер користувачі зможуть зберігати незавершені тексти та повертатися до них пізніше.

Незакінчені повідомлення будуть позначені спеціальним індикатором і автоматично підніматися на початок списку чатів, щоб їх легко можна було знайти. Нова функція дозволяє редагувати чернетки без поспіху, перш ніж надіслати їх.

Використання чернеток стало довгоочікуваним оновленням, оскільки аналогічна функція вже давно доступна на інших платформах. WhatsApp додав цю можливість лише наприкінці 2024 року, продовжуючи розширювати функціонал для зручності користувачів.

На момент липня 2024 року аудиторія WhatsApp досягла 100 мільйонів активних користувачів на місяць. Крім чернеток, у месенджері нещодавно з’явилися вбудована адресна книга і списки користувачів, що спрощують організацію чатів.