В Украине законодательно закрепят минимальную скорость мобильного интернета

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №12094, целью которого является установление минимальных стандартов качества мобильного интернета. Новый документ направлен на улучшение доступности и надежности связи по всей стране, включая удаленные населенные пункты и дороги между ними.

Более того, украинцы смогут проверять качество мобильного интернета с помощью специального теста на скорость на смартфонах. Эта информация будет передаваться регулятору сферы – НКЭК, чтобы он реагировал на проблемные ситуации.

Законопроект вводит ряд ключевых изменений:

Минимальная скорость интернета. Законопроект закрепляет стандарты минимальной скорости мобильного интернета, которые обязаны соблюдать операторы. Это обеспечит стабильный доступ к онлайн-сервисам даже в удаленных местах или в дороге. Контроль качества связи. Предлагается внедрение механизма проверки качества интернета через специальные приложения, определенные Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКЭК). Пользователи смогут тестировать соединение, а данные о его качестве будут отправляться регулятору для анализа. Национальный роуминг. После окончания военного положения национальный роуминг продолжит действовать в кризисных ситуациях, обеспечивая доступ к связи в экстренных условиях. Оценка качества связи. Вводятся новые показатели качества, такие как время установления соединения, уровень успешности вызовов, задержка сигнала и скорость передачи данных. Права потребителей. В случае неудовлетворительного качества услуг пользователи смогут требовать компенсацию или бесплатно расторгнуть договор с оператором. Штрафы для операторов. В случае нарушения стандартов операторы будут обязаны выплатить штраф от 1 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение. Координация в кризисных условиях. Операторы обязаны сотрудничать с национальным центром оперативного управления коммуникационными сетями для обеспечения устойчивой связи.

На данном этапе законопроект №12094 принят в первом чтении. После доработки он будет вынесен на повторное голосование, а затем направлен на подпись председателю Верховной Рады и Президенту Украины.

Повышение качества телекоммуникационных услуг конечно важно, однако порою складывается ощущение что интересы бизнеса ставятся далеко не на первый план. Летом 2024 года украинским операторы мобильной связи поручили обеспечить работоспособность сетей в условиях планового или аварийного отключения электроснабжения минимум на 10 часов.