В Україні законодавчо зафіксують мінімальну швидкість мобільного інтернету

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект №12094, метою якого є встановлення мінімальних стандартів якості мобільного інтернету. Новий документ спрямований на покращення доступності та надійності зв’язку по всій країні, включаючи віддалені населені пункти та дороги між ними.

Більше того, українці матимуть змогу перевіряти якість мобільного інтернету за допомогою спеціального тесту на швидкість на смартфонах. Ця інформація передаватиметься регулятору сфери – НКЕК, щоб він реагував на проблемні ситуації.

Законопроект запроваджує низку ключових змін:

Мінімальна швидкість Інтернету. Законопроект закріплює стандарти мінімальної швидкості мобільного інтернету, яких зобов’язані дотримуватись оператори. Це забезпечить стабільний доступ до онлайн-сервісів навіть у віддалених місцях або у дорозі. Контроль якості зв’язку. Пропонується впровадження механізму перевірки якості інтернету через спеціальні додатки, визначені Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКЕК). Користувачі зможуть тестувати з’єднання, а дані про його якість надсилатимуться регулятору для аналізу. Національний роумінг. Після закінчення воєнного стану національний роумінг продовжить діяти в кризових ситуаціях, забезпечуючи доступ до зв’язку в екстрених умовах. Оцінка якості зв’язку. Вводяться нові показники якості, такі як час встановлення з’єднання, рівень успішності дзвінків, затримка сигналу та швидкість передачі даних. Права споживачів. У разі незадовільної якості послуг, користувачі зможуть вимагати компенсацію або безкоштовно розірвати договір з оператором. Штрафи для операторів. У разі порушення стандартів оператори будуть зобов’язані виплатити штраф від 1 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне порушення. Координація у кризових умовах. Оператори зобов’язані співпрацювати з національним центром оперативного управління комунікаційними мережами для забезпечення сталого зв’язку.

На даному етапі законопроект №12094 ухвалено у першому читанні. Після доопрацювання його буде винесено на повторне голосування, а потім направлено на підпис голові Верховної Ради та Президенту України.

Підвищення якості телекомунікаційних послуг звичайно важливо, проте часом складається відчуття, що інтереси бізнесу ставляться далеко не на перший план. Влітку 2024 року українським операторам мобільного зв’язку доручили забезпечити працездатність мереж в умовах планового або аварійного відключення електропостачання мінімум на 10 годин.