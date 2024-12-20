В Україні законодавчо зафіксують мінімальну швидкість мобільного інтернету20.12.24
Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект №12094, метою якого є встановлення мінімальних стандартів якості мобільного інтернету. Новий документ спрямований на покращення доступності та надійності зв’язку по всій країні, включаючи віддалені населені пункти та дороги між ними.
Більше того, українці матимуть змогу перевіряти якість мобільного інтернету за допомогою спеціального тесту на швидкість на смартфонах. Ця інформація передаватиметься регулятору сфери – НКЕК, щоб він реагував на проблемні ситуації.
Законопроект запроваджує низку ключових змін:
- Мінімальна швидкість Інтернету. Законопроект закріплює стандарти мінімальної швидкості мобільного інтернету, яких зобов’язані дотримуватись оператори. Це забезпечить стабільний доступ до онлайн-сервісів навіть у віддалених місцях або у дорозі.
- Контроль якості зв’язку. Пропонується впровадження механізму перевірки якості інтернету через спеціальні додатки, визначені Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКЕК). Користувачі зможуть тестувати з’єднання, а дані про його якість надсилатимуться регулятору для аналізу.
- Національний роумінг. Після закінчення воєнного стану національний роумінг продовжить діяти в кризових ситуаціях, забезпечуючи доступ до зв’язку в екстрених умовах.
- Оцінка якості зв’язку. Вводяться нові показники якості, такі як час встановлення з’єднання, рівень успішності дзвінків, затримка сигналу та швидкість передачі даних.
- Права споживачів. У разі незадовільної якості послуг, користувачі зможуть вимагати компенсацію або безкоштовно розірвати договір з оператором.
- Штрафи для операторів. У разі порушення стандартів оператори будуть зобов’язані виплатити штраф від 1 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне порушення.
- Координація у кризових умовах. Оператори зобов’язані співпрацювати з національним центром оперативного управління комунікаційними мережами для забезпечення сталого зв’язку.
На даному етапі законопроект №12094 ухвалено у першому читанні. Після доопрацювання його буде винесено на повторне голосування, а потім направлено на підпис голові Верховної Ради та Президенту України.
Підвищення якості телекомунікаційних послуг звичайно важливо, проте часом складається відчуття, що інтереси бізнесу ставляться далеко не на перший план. Влітку 2024 року українським операторам мобільного зв’язку доручили забезпечити працездатність мереж в умовах планового або аварійного відключення електропостачання мінімум на 10 годин.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Компанія Asus випустила оновлену модель у сімействі ноутбуків Zenbook S. Розглянута модель UX5406S отримала новий процесор Intel покоління Lunarlake. Чим цікавий лептоп і нові комплектуючі – розповімо далі.
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
В Україні законодавчо зафіксують мінімальну швидкість мобільного інтернету закон інтернет події в Україні
Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект №12094, метою якого є встановлення мінімальних стандартів якості мобільного інтернету
У WhatsApp з’являться нові фільтри та підвищиться якість відео під час дзвінків WhatsApp месенджер оновлення
WhatsApp представив оновлення з чотирма покращеннями для відеодзвінків. Тепер користувачі можуть вибирати, кого з учасників групи запросити на дзвінок, уникаючи сповіщення всіх її членів.
Xiaomi випустила компактний сейф Mijia з акумулятором, Bluetooth та сканером відбитків
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro з процесорами Intel Lunar Lake має 25 годин автономної роботи
Пристрої Logitech які варто подарувати на новорічні свята
Туреччина зі своєю Baykar займає 65% світового ринку безпілотників
HDMI 2.2 представлять на майбутній виставці CES 2025
Wargaming представила нову гру Steel Hunters – мех-шутер у жанрі королівської битви
Google Новини на Android стануть зручнішими
LG припиняє випуск плеєрів Blu-ray
NVIDIA розробила модель ШІ здатну змінювати ракурс перегляду відео в режимі реального часу