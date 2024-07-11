В Украине теперь можно проверить есть ли штраф от ТЦК11.07.24
По данным Опендатабот, с начала 2024 года украинские территориальные центры комплектования (ТЦК) составили и передали в исполнительную службу 11 798 штрафов за нарушение правил воинского учета. Это больше, чем за весь 2023 год, когда было передано 10 337 подобных штрафов. Сейчас треть выписанных штрафов уже закрыта — 4236 взысканий, а 7562 штрафа все еще взимаются с должников.
Стоит отметить, что в отчете фигурируют только те штрафы, которые были переданы на принудительное взыскание в исполнительную службу и нарушители которых внесены в Единый реестр должников. Из-за открытия исполнительного производства может быть наложен арест на средства и имущество должника для погашения долга.
Не все граждане могут знать, что на них ТЦК наложил штраф за нарушение правил воинского учета и пытается взыскать его через исполнительную службу. Чтобы избежать неожиданностей, Опендатабот предлагает возможность проверить наличие такого штрафа. Для этого достаточно ввести свои данные (ФИО и дату рождения) или данные близкого человека на сайте Опендатабот. Результатом проверки станет справка об отсутствии или наличии открытых в отношении данного лица исполнительных производств.
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Для проверки штрафа ТЦК достаточно ввести свои данные (ФИО и дату рождения) или данные близкого человека на сайте Опендатабот.
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