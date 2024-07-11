В Україні тепер можна перевірити, чи є у вас штраф від ТЦК

За даними Опендатабот, з початку 2024 року українські територіальні центри комплектування (ТЦК) склали та передали до виконавчої служби 11 798 штрафів за порушення правил військового обліку. Це більше, ніж за весь 2023 рік, коли було передано 10 337 таких штрафів. Наразі третину виписаних штрафів вже закрито — 4236 стягнень, а 7562 штрафи все ще стягуються з боржників.

Варто зазначити, що у звіті фігурують лише ті штрафи, які були передані на примусове стягнення до виконавчої служби та порушників яких внесено до Єдиного реєстру боржників. Через відкриття виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти та майно боржника на погашення боргу.

Не всі громадяни можуть знати, що на них ТЦК наклав штраф за порушення правил військового обліку та намагається стягнути його через виконавчу службу. Щоб уникнути несподіванок, Опендатабот пропонує можливість перевірити наявність такого штрафу. Для цього достатньо ввести свої дані (ПІБ та дату народження) або дані близької людини на сайті Опендатабот. Результатом перевірки стане довідка про відсутність чи наявність відкритих щодо цієї особи виконавчих проваджень.