В Украине разработали законопроект запрета российского софта и оборудования с 2030 года28.07.25
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13505, которым предлагается запретить использование, распространение и продажу в Украине IT-продуктов, связанных с Россией. Полный запрет должен вступить в силу с 1 января 2030 года, а до этого времени государственные органы, бизнес, военные и госпредприятия должны перейти на безопасные альтернативы.
Согласно документу, под запрет подпадут программное обеспечение и оборудование, если они:
- принадлежат или разработаны гражданами РФ, её союзников либо подсанкционных государств;
- находятся в официальном списке запрещённого ПО или сетевого оборудования;
- размещены на сайтах с владельцем или бенефициаром из РФ или оккупированных территорий;
- контролируются физическими/юридическими лицами, связанными с агрессором, и позволяют управлять, ограничивать доступ или вмешиваться в работу систем.
Законопроект предусматривает, что нарушение запрета будет караться штрафом в размере 2% от годового оборота, но не менее суммы, заработанной на реализации запрещённого ПО. За каждое последующее нарушение штраф будет увеличиваться.
Реестр вражеского ПО и оборудования будет формироваться и обновляться ежегодно Кабинетом Министров по представлению Минцифры и Госспецсвязи. К подаче предложений по внесению в список также будут допущены СБУ и НБУ. Документально перечень должен быть публичным и открытым.
По словам главы подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве Александра Федийенко, российский софт — это не просто офисные программы, а инструмент наблюдения и возможного саботажа, который несёт риски для нацбезопасности.
Асоциация IT Ukraine поддержала инициативу, напомнив, что на 2024 год свыше 70% украинских компаний всё ещё используют софт страны-агрессора, включая более 40 продуктов, популярных даже спустя 11 лет войны.
Как сообщалось ранее, Госспецсвязь также разрабатывает отдельный реестр запрещённого ПО согласно закону №4336-IX. Ведомство отмечает, что часть вражеских программ маскируется под европейские или украинские, что требует чётких критериев для идентификации и блокировки.
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В Украине разработали законопроект запрета российского софта и оборудования с 2030 года война закон события в Украине
Госспецсвязь также разрабатывает отдельный реестр запрещённого ПО согласно закону №4336-IX
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