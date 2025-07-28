В Украине разработали законопроект запрета российского софта и оборудования с 2030 года

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13505, которым предлагается запретить использование, распространение и продажу в Украине IT-продуктов, связанных с Россией. Полный запрет должен вступить в силу с 1 января 2030 года, а до этого времени государственные органы, бизнес, военные и госпредприятия должны перейти на безопасные альтернативы.

Согласно документу, под запрет подпадут программное обеспечение и оборудование, если они:

принадлежат или разработаны гражданами РФ, её союзников либо подсанкционных государств; находятся в официальном списке запрещённого ПО или сетевого оборудования; размещены на сайтах с владельцем или бенефициаром из РФ или оккупированных территорий; контролируются физическими/юридическими лицами, связанными с агрессором, и позволяют управлять, ограничивать доступ или вмешиваться в работу систем.

Законопроект предусматривает, что нарушение запрета будет караться штрафом в размере 2% от годового оборота, но не менее суммы, заработанной на реализации запрещённого ПО. За каждое последующее нарушение штраф будет увеличиваться.

Реестр вражеского ПО и оборудования будет формироваться и обновляться ежегодно Кабинетом Министров по представлению Минцифры и Госспецсвязи. К подаче предложений по внесению в список также будут допущены СБУ и НБУ. Документально перечень должен быть публичным и открытым.

По словам главы подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве Александра Федийенко, российский софт — это не просто офисные программы, а инструмент наблюдения и возможного саботажа, который несёт риски для нацбезопасности.

Асоциация IT Ukraine поддержала инициативу, напомнив, что на 2024 год свыше 70% украинских компаний всё ещё используют софт страны-агрессора, включая более 40 продуктов, популярных даже спустя 11 лет войны.

Как сообщалось ранее, Госспецсвязь также разрабатывает отдельный реестр запрещённого ПО согласно закону №4336-IX. Ведомство отмечает, что часть вражеских программ маскируется под европейские или украинские, что требует чётких критериев для идентификации и блокировки.