В Україні розробили законопроект заборони російського софту та обладнання з 2030 року

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №13505, яким пропонується заборонити використання, розповсюдження та продаж в Україні IT-продуктів, пов’язаних з Росією.

Згідно з документом, під заборону підпадуть програмне забезпечення та обладнання, якщо вони:

належать або розроблені громадянами РФ, її союзників або підсанкційних держав; перебувають у офіційному списку забороненого ПЗ або мережного обладнання; розміщені на сайтах з власником або бенефіціаром з РФ або окупованих територій; контролюються фізичними/юридичними особами, пов’язаними з агресором, і дозволяють керувати, обмежувати доступ або втручатися в роботу систем.

Законопроект передбачає, що порушення заборони каратиметься штрафом у розмірі 2% від річного обороту, але не менше суми, заробленої на реалізації забороненого ПЗ.

Реєстр ворожого ПЗ та обладнання формуватиметься і оновлюватиметься щорічно Кабінетом Міністрів за поданням Мінцифри та Держспецзв’язку.

За словами глави підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі Олександра Федійенка, російський софт — це не просто офісні програми, а інструмент спостереження та можливого саботажу, який несе ризики для нацбезпеки.

Асоціація IT Ukraine підтримала ініціативу, нагадавши, що на 2024 рік понад 70% українських компаній все ще використовують софт країни-агресора, включаючи понад 40 продуктів, популярних навіть через 11 років війни.

Як повідомлялося раніше, Держспецзв’язок також розробляє окремий реєстр забороненого ПЗ згідно із законом №4336-IX.