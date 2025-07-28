В Україні розробили законопроект заборони російського софту та обладнання з 2030 року28.07.25
У Верховній Раді зареєстровано законопроект №13505, яким пропонується заборонити використання, розповсюдження та продаж в Україні IT-продуктів, пов’язаних з Росією.
Згідно з документом, під заборону підпадуть програмне забезпечення та обладнання, якщо вони:
- належать або розроблені громадянами РФ, її союзників або підсанкційних держав;
- перебувають у офіційному списку забороненого ПЗ або мережного обладнання;
- розміщені на сайтах з власником або бенефіціаром з РФ або окупованих територій;
- контролюються фізичними/юридичними особами, пов’язаними з агресором, і дозволяють керувати, обмежувати доступ або втручатися в роботу систем.
Законопроект передбачає, що порушення заборони каратиметься штрафом у розмірі 2% від річного обороту, але не менше суми, заробленої на реалізації забороненого ПЗ.
Реєстр ворожого ПЗ та обладнання формуватиметься і оновлюватиметься щорічно Кабінетом Міністрів за поданням Мінцифри та Держспецзв’язку.
За словами глави підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі Олександра Федійенка, російський софт — це не просто офісні програми, а інструмент спостереження та можливого саботажу, який несе ризики для нацбезпеки.
Асоціація IT Ukraine підтримала ініціативу, нагадавши, що на 2024 рік понад 70% українських компаній все ще використовують софт країни-агресора, включаючи понад 40 продуктів, популярних навіть через 11 років війни.
Як повідомлялося раніше, Держспецзв’язок також розробляє окремий реєстр забороненого ПЗ згідно із законом №4336-IX.
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В Україні розробили законопроект заборони російського софту та обладнання з 2030 року війна закон події в Україні
Держспецзв’язок також розробляє окремий реєстр забороненого ПЗ згідно із законом №4336-IX
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