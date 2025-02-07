В Украине показали мессенджер Bridge — альтернативу Телеграму

В Украине продолжается обсуждение возможной блокировки мессенджера Telegram, что уже не раз поднималось высокопоставленными чиновниками. На фоне этих дискуссий появилась информация о разработке отечественной альтернативы. Группа айтишников из Львова создала новый мессенджер под названием Bridge, который может составить конкуренцию популярным сервисам для общения.

Разработчики позиционируют Bridge не просто как мессенджер, а как полноценную социальную платформу с расширенными возможностями. Среди его особенностей – встроенная лента рекомендаций, система виджетов и дополнительные инструменты для взаимодействия. Отдельное внимание уделено удобству интерфейса, который адаптирован под потребности украинских пользователей.

Приложение способно работать даже при низкой скорости интернета, что обеспечивается сжатием данных и оптимизацией трафика. В текущей версии для соединения с сервером используется протокол WebSocket, однако в будущем команда планирует внедрить собственное решение на базе TCP.

Разработчики заявляют о высокой степени защиты данных. В мессенджере предусмотрена функция сквозного шифрования (E2EE), возможность создания временных анонимных аккаунтов без необходимости ввода персональных данных, а также «паническая кнопка», позволяющая мгновенно удалить всю информацию с устройства.

Помимо стандартного использования, Bridge предлагает встроенные инструменты автоматизации для бизнеса без необходимости привлечения сторонних сервисов. Монетизация проекта предусматривает премиум- и бизнес-подписки, а также интеграцию рекламных решений для компаний.

Идея создания мессенджера появилась летом 2024 года, когда из-за проблем с энергоснабжением и слабого интернета пользователи столкнулись с трудностями в коммуникации. Уже 29 октября была представлена первая версия Bridge, после чего стартовал бета-тест, в котором приняли участие более пяти тысяч человек.

Проект разрабатывается небольшой командой из четырёх специалистов из Львова, работающих над ним в свободное время и финансирующих его из собственных средств. На данный момент в создание мессенджера вложено более двух тысяч рабочих часов, что эквивалентно сумме около 85 тысяч долларов.

Тестирование Bridge продолжается, и все желающие могут присоединиться к нему, зарегистрировавшись на официальном сайте проекта bridgemsg.com.