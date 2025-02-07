В Україні показали месенджер Bridge – альтернативу Телеграму07.02.25
В Україні триває обговорення можливого блокування месенджера Telegram, що вже неодноразово піднімалося високопосадовцями. На тлі цих дискусій з’явилася інформація щодо розробки вітчизняної альтернативи. Група айтішників зі Львова створила новий месенджер під назвою Bridge, який може скласти конкуренцію популярним сервісам для спілкування.
Розробники позиціонують Bridge не просто як месенджер, а повноцінну соціальну платформу з розширеними можливостями. Серед його особливостей – вбудована стрічка рекомендацій, система віджетів та додаткові інструменти для взаємодії. Окрему увагу приділено зручності інтерфейсу, адаптованого під потреби українських користувачів.
Програма здатна працювати навіть при низькій швидкості інтернету, що забезпечується стисненням даних та оптимізацією трафіку. У поточній версії для з’єднання із сервером використовується протокол WebSocket, однак у майбутньому команда планує впровадити власне рішення на базі TCP.
Розробники заявляють про високий рівень захисту даних. У месенджері передбачена функція наскрізного шифрування (E2EE), можливість створення тимчасових анонімних акаунтів без необхідності введення персональних даних, а також панічна кнопка, що дозволяє миттєво видалити всю інформацію з пристрою.
Крім стандартного використання Bridge пропонує вбудовані інструменти автоматизації для бізнесу без необхідності залучення сторонніх сервісів. Монетизація проекту передбачає преміум- та бізнес-підписки, а також інтеграцію рекламних рішень для компаній.
Ідея створення месенджера з’явилася влітку 2024 року, коли через проблеми з енергопостачанням та слабким інтернетом користувачі зіткнулися з труднощами у комунікації. Вже 29 жовтня було представлено першу версію Bridge, після чого стартував бета-тест, у якому взяли участь понад п’ять тисяч людей.
Проект розробляється невеликою командою із чотирьох фахівців зі Львова, які працюють над ним у вільний час та фінансують його із власних коштів. На даний момент у створення месенджера вкладено понад дві тисячі робочих годин, що еквівалентно сумі близько 85 тисяч доларів.
Тестування Bridge триває, і всі бажаючі можуть приєднатися до нього, зареєструвавшись на офіційному веб-сайті проекту bridgemsg.com.
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