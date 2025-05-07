В Steam впервые лидируют игровые ноутбуки. Nvidia GeForce RTX 4060 сместила RTX 3060

В апрельском отчете Steam по оборудованию лидерство среди видеокарт неожиданно захватила мобильная Nvidia GeForce RTX 4060. Она обошла десктопную RTX 3060 и впервые с февраля 2022 вывела ноутбуки на вершину рейтинга железа игроков. Тогда ненадолго лидировала портативная версия RTX 3060. На этот раз преимущество тоже незначительное — всего несколько десятых процента, так что в следующем месяце ситуация вполне может измениться.

Nvidia RTX 4060 для ноутбуков используют 4,8% игроков, что на 0,48% больше, чем в марте. Для сравнения, десктопная RTX 3060 потеряла 0,37% и остановилась на отметке 4,57%. Еще одна RTX 4060 уже в настольном исполнении снизилась на четверть процента и имеет 4,35%. А более старая GeForce GTX 1650 держится на четвертом месте с результатом 3,39%. Среди других видеокарт прирост показали ноутбуки RTX 4060 Ti, RTX 3050 и RTX 3060.

Впервые в статистике Steam появились RTX 5070 и RTX 5070 Ti, которые присоединились к ранее зафиксированной RTX 5080. Также внимание привлекла Radeon RX 7800 XT – ее наконец-то начали заметно использовать почти через полтора года после релиза. RX 7800 XTX и серия RX 90xx остаются вне основного рейтинга.

Еще один знаковый результат – доля процессоров AMD достигла рекордного уровня. Благодаря высокой популярности Ryzen 9800X3D и холодному приему новейших Intel Core Ultra, красные впервые собрали 38,68% аудитории Steam. Это на 1,06% больше, чем в прошлом месяце. Именно столько потеряли синие чипы — теперь ими пользуются 61,25% игроков.

На фоне приближающегося завершения поддержки Windows 10 заметно выросла доля Windows 11. В апреле она достигла 57,84%, поднявшись на 2,5%. В то же время, количество пользователей «десятки» уменьшилось на столько же — до 38,09%.

Относительно языковой статистики украинский потерял 0,04% и сейчас остается у 0,69% пользователей. Более значительный прирост продемонстрировали китайский (27,04%; +2%) и русский (9,69%; +0,77%) языки.