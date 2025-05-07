У Steam вперше лідирують ігрові ноутбуки. Nvidia GeForce RTX 4060 випередила RTX 3060

У квітневому звіті Steam з обладнання лідерство серед відеокарт несподівано захопила мобільна Nvidia GeForce RTX 4060. Вона обійшла десктопну RTX 3060 і вперше з лютого 2022 року вивела ноутбуки на вершину рейтингу заліза гравців. Тоді ненадовго лідирувала портативна версія RTX 3060. Цього разу перевага теж незначна — лише кілька десятих відсотка, тож наступного місяця ситуація цілком може змінитися.

Nvidia RTX 4060 для ноутбуків використовують 4,8% гравців, що на 0,48% більше, ніж у березні. Для порівняння, десктопна RTX 3060 втратила 0,37% та зупинилася на позначці 4,57%. Ще одна RTX 4060 вже у настільному виконанні знизилася на чверть відсотка та має 4,35%. А старіша GeForce GTX 1650 тримається на четвертому місці з результатом 3,39%. Серед інших відеокарт приріст показали ноутбуки RTX 4060 Ti, RTX 3050 та RTX 3060.

Вперше у статистиці Steam з’явилися RTX 5070 та RTX 5070 Ti, які приєдналися до раніше зафіксованої RTX 5080. Також увагу привернула Radeon RX 7800 XT – її нарешті почали помітно використовувати майже через півтора роки після релізу. RX 7800 XTX та серія RX 90xx залишаються поза основним рейтингом.

Ще один знаковий результат – частка процесорів AMD досягла рекордного рівня. Завдяки високій популярності Ryzen 9800X3D та холодному прийому новітніх Intel Core Ultra, червоні вперше зібрали 38,68% аудиторії Steam. Це на 1,06% більше, ніж минулого місяця. Саме стільки втратили сині чіпи – тепер ними користуються 61,25% гравців.

На тлі наближення завершення підтримки Windows 10 помітно зросла частка Windows 11. У квітні вона досягла 57,84%, піднявшись на 2,5%. У той же час кількість користувачів «десятки» зменшилася на стільки ж — до 38,09%.

Щодо мовної статистики українська втратила 0,04% і зараз залишається у 0,69% користувачів. Більший приріст продемонстрували китайську (27,04%; +2%) та російську (9,69%; +0,77%) мови.