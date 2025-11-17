В Steam появятся Андроид-игры  

В Steam появятся Андроид-игры17.11.25
Valve объявила о расширении экосистемы Steam и подтвердила, что платформа заработает с играми для Android. Компания сообщила, что разработчики получат возможность размещать свои APK-приложения в Steam вместе с запуском нового устройства Steam Frame, работающего на базе чипа Qualcomm Snapdragon.
Инженер Valve Джереми Селан объяснил, что компания стремится сделать процесс доступа к играм максимально простым, чтобы пользователи могли загружать игру и запускать ее независимо от того, создана ли она для Windows или Android. Разработчикам предлагают использовать те же APK-файлы, которые применяются для смартфонов или VR-устройств типа Meta Quest, и запускать их непосредственно на Steam Frame.
Valve ориентирует новую возможность, прежде всего, на студии, работающие над VR-проектами для Android, которые теперь смогут переносить свои разработки в Steam без необходимости вносить изменения. Для этого компания открыла программу Steam Frame Developer Kit, благодаря которой разработчики могут получить требуемое оборудование для тестирования.
Несмотря на то, что SteamOS не базируется на Андроид, игры смогут работать нативно на ARM-процессоре без эмуляции, что должно обеспечить более стабильную производительность и более быстрый отклик. Valve также сообщает о планах внедрить браузер и многооконный режим, которые позволят запускать веб-приложения непосредственно в среде Steam.
Вопросы поддержки обычных Android-приложений, таких как Discord, в компании пока не комментируют, однако представители Valve намекнули, что такая возможность может появиться впоследствии. Джереми Селан отметил, что нынешний шаг является лишь стартом, а Steam Frame рассматривается как первый этап в формировании более широкой поддержки ARM-устройств, в том числе ноутбуков и портативных консолей.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Лучшие смарт-часы для спорта в 2025 году
Сравним три интересных представителя спортивных смарт-часов — Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, Garmin Instinct 3 и Amazfit T-Rex 3 Pro
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
В этом обзоре мы рассмотрим четыре премиальных механических клавиатуры, которые позиционируются Asus, Razer, Logitech и SteelSeries как лучшие модели
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Хороший недорогой робот пылесос – что купить в 2025 году
10 инноваций Apple изменивших индустрию
Ультратонкие ноутбуки 2025 года — обзор лучших
Сравнение iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra: кто мощнее?
Топ планшетов для игр, обучения и работы
Лучшие игровые ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX 50
Сравнение компактных флагманских смартфонов. Чей «компакт» лучше?
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
В Steam появятся Андроид-игры Valve Андроид
Valve ориентирует новую возможность, прежде всего, на студии, работающие над VR-проектами для Android
OpenAI представила GPT-5.1 — добавлены варианты ответа быстрый или умный искусственный интеллект обновление
OpenAI добавила в Chat GPT самостоятельно выбирающий режим Auto, какое ответвление применить к каждому запросу
В Steam появятся Андроид-игры
Исследование: 70% подростков в Украине используют ИИ
Apple iPhone Pocket — носок для iPhone за $230
Virtual Instruments выпустила прозрачный монитор
ИИ не может подделать токсичность — новый тест Тьюринга
Boeing учит пилотов в Microsoft Flight Simulator
Leica Cine Play 1 Plus – премиальный 4K-проектор с поддержкой HDR10+
Sony представила первый монитор PlayStation
Valve представила стационарную консоль Steam Machine, Steam Controller 2 и VR-шлем Steam Frame
Ajax Systems открывает новый завод во Вьетнаме