В Steam появятся Андроид-игры

17.11.25

Steam

 

Valve объявила о расширении экосистемы Steam и подтвердила, что платформа заработает с играми для Android. Компания сообщила, что разработчики получат возможность размещать свои APK-приложения в Steam вместе с запуском нового устройства Steam Frame, работающего на базе чипа Qualcomm Snapdragon.

 

Инженер Valve Джереми Селан объяснил, что компания стремится сделать процесс доступа к играм максимально простым, чтобы пользователи могли загружать игру и запускать ее независимо от того, создана ли она для Windows или Android. Разработчикам предлагают использовать те же APK-файлы, которые применяются для смартфонов или VR-устройств типа Meta Quest, и запускать их непосредственно на Steam Frame.

 

Valve ориентирует новую возможность, прежде всего, на студии, работающие над VR-проектами для Android, которые теперь смогут переносить свои разработки в Steam без необходимости вносить изменения. Для этого компания открыла программу Steam Frame Developer Kit, благодаря которой разработчики могут получить требуемое оборудование для тестирования.

 

Несмотря на то, что SteamOS не базируется на Андроид, игры смогут работать нативно на ARM-процессоре без эмуляции, что должно обеспечить более стабильную производительность и более быстрый отклик. Valve также сообщает о планах внедрить браузер и многооконный режим, которые позволят запускать веб-приложения непосредственно в среде Steam.

 

Вопросы поддержки обычных Android-приложений, таких как Discord, в компании пока не комментируют, однако представители Valve намекнули, что такая возможность может появиться впоследствии. Джереми Селан отметил, что нынешний шаг является лишь стартом, а Steam Frame рассматривается как первый этап в формировании более широкой поддержки ARM-устройств, в том числе ноутбуков и портативных консолей.


