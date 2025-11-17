У Steam з’являться Андроїд-ігри  

У Steam з’являться Андроїд-ігри17.11.25
Valve оголосила про розширення екосистеми Steam та підтвердила, що платформа запрацює з іграми для Android. Компанія повідомила, що розробники отримають можливість розміщувати свої APK-програми в Steam разом із запуском нового пристрою Steam Frame, що працює на базі чіпа Qualcomm Snapdragon.
Інженер Valve Джеремі Селан пояснив, що компанія прагне зробити процес доступу до ігор максимально простим, щоб користувачі могли завантажувати гру і запускати її незалежно від того, створена вона для Windows чи Android. Розробникам пропонують використовувати ті ж APK-файли, які застосовуються для смартфонів або VR-пристроїв типу Meta Quest, та запускати їх безпосередньо на Steam Frame.
Valve орієнтує нову можливість насамперед на студії, що працюють над VR-проектами для Android, які тепер зможуть переносити свої розробки в Steam без необхідності вносити зміни. Для цього компанія відкрила програму Steam Frame Developer Kit, завдяки якій розробники можуть отримати потрібне обладнання для тестування.
Незважаючи на те, що SteamOS не базується на Андроїд, ігри зможуть працювати нативно на ARM-процесорі без емуляції, що має забезпечити більш стабільну продуктивність та швидший відгук. Valve також повідомляє про плани впровадити браузер та багатовіконний режим, які дозволять запускати веб-програми безпосередньо в середовищі Steam.
Питання підтримки звичайних Android-додатків, таких як Discord, у компанії поки що не коментують, проте представники Valve натякнули, що така можливість може з’явитися згодом. Джеремі Селан зазначив, що нинішній крок є лише стартом, а Steam Frame розглядається як перший етап у формуванні ширшої підтримки ARM-пристроїв, зокрема ноутбуків та портативних консолей.
