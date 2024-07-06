В США создали механический компьютер Kirigami, которому не нужна электроэнергия

Исследователи Университета штата Северная Каролина разработали уникальный компьютер Kirigami, который использует принципы киригами — искусства оригами с вырезанием — для создания и управления 3D-формами. Этот полностью механический компьютер функционирует без необходимости в электроэнергии.

Основные характеристики и особенности компьютера Kirigami:

Структура и Композиция: Компьютер состоит из 64 соединенных между собой кубиков, каждый размером 1 см в ширину и высоту.

Кубы расположены таким образом, что их геометрия представляет данные. Изменение положения кубов (вверх или вниз) осуществляется путем манипуляций, что изменяет геометрию соединенных кубов. Принцип Работы: Кубики соединены эластичными лентами. Когда пользователи изменяют данные, они тянут за края кубов, натягивая эластичные ленты и перемещая кубы.

Когда пользователи изменяют данные, они тянут за края кубов, натягивая эластичные ленты и перемещая кубы. После изменения положения кубов их можно зафиксировать, аналогично сохранению документа. Расширяемость и Комплексность: Один 64-кубовый компьютер может быть использован отдельно или в комбинации с другими такими же компьютерами для повышения сложности и увеличения емкости системы хранения данных.

Компьютер Kirigami поддерживает двоичные вычислительные функции, но в будущем возможно развитие до многосостояний компьютера с пятью состояниями (0, 1, 2, 3 или 4). Применение и Потенциал: Простая структура с девятью функциональными единицами имеет более 362 000 возможных конфигураций, что подчеркивает высокую сложность и вариативность системы.

Компьютер защищен от уязвимостей, присущих электронным компьютерам, таких как электромагнитные импульсы и удаленные взломы.

Поскольку устройство не требует электроэнергии, оно может использоваться в условиях, где электропитание ограничено или недоступно. Возможности и Будущее: Целью разработки является создание стабильной механической системы для хранения данных.

В будущем такие компьютеры могут применяться для выполнения различных задач, включая шифрование данных и тактильную связь.

При успешном завершении исследовательской фазы компьютер Kirigami может быть использован в качестве резервной системы для правительств, банков и компаний, повышая безопасность данных и защищенность от вирусов и кибератак.

Он защищен от уязвимостей, характерных для электронных компьютеров, таких как электромагнитные импульсы (ЭМИ) и удаленный взлом. Это связано с тем, что устройство полностью механическое и не использует электрические компоненты. Кроме того, в его нынешнем виде оно не потребляет электроэнергию.

Если компьютер Kirigami пройдет успешную исследовательскую фазу, он может заменить современные электронные компьютеры для определенных задач, таких как хранение данных в качестве резервной машины. Это будет полезно для правительств, банков и компаний, помогая бороться с компьютерными вирусами, кражами и другими уязвимостями системы безопасности.