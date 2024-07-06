У США створили механічний комп’ютер Kirigami, якому не потрібна електроенергія06.07.24
Дослідники Університету штату Північна Кароліна розробили унікальний комп’ютер Kirigami, який використовує принципи кірігамі – мистецтва орігамі з вирізанням – для створення та управління 3D-формами. Цей повністю механічний комп’ютер працює без потреби в електроенергії.
Основні характеристики та особливості комп’ютера Kirigami:
- Структура та Композиція:
- Комп’ютер складається з 64 з’єднаних між собою кубиків, кожен розміром 1 см завширшки та висотою.
- Куби розташовані таким чином, що їхня геометрія представляє дані. Зміна положення кубів (вгору або вниз) здійснюється шляхом маніпуляцій, що змінює геометрію з’єднаних кубів.
- Принцип роботи:
- Розширюваність та Комплексність:
- Один 64-кубовий комп’ютер може бути використаний окремо або в комбінації з іншими такими ж комп’ютерами для підвищення складності та збільшення ємності системи зберігання даних.
- Комп’ютер Kirigami підтримує двійкові обчислювальні функції, але в майбутньому можливий розвиток до багатостатків комп’ютера з п’ятьма станами (0, 1, 2, 3 або 4).
- Застосування та потенціал:
- Проста структура з дев’ятьма функціональними одиницями має понад 362 000 можливих конфігурацій, що підкреслює високу складність та варіативність системи.
- Комп’ютер захищений від уразливостей, притаманних електронним комп’ютерам, таких як електромагнітні імпульси та віддалені зломи.
- Оскільки пристрій не потребує електроенергії, він може використовуватися в умовах, де електроживлення обмежене або недоступне.
- Можливості та майбутнє:
- Метою розробки є створення стабільної механічної системи для зберігання даних.
- У майбутньому такі комп’ютери можуть застосовуватися для виконання різних завдань, включаючи шифрування даних та тактильний зв’язок.
- При успішному завершенні дослідницької фази комп’ютер Kirigami може бути використаний як резервна система для урядів, банків та компаній, підвищуючи безпеку даних та захищеність від вірусів та кібератак.
Він захищений від уразливостей, характерних для електронних комп’ютерів, таких як електромагнітні імпульси (ЕМІ) та віддалений злом. Це з тим, що пристрій повністю механічне і використовує електричні компоненти. Крім того, у нинішньому вигляді воно не споживає електроенергію.
Якщо комп’ютер Kirigami пройде успішну дослідницьку фазу, він може замінити сучасні електронні комп’ютери для певних завдань, таких як зберігання даних як резервна машина. Це буде корисно для урядів, банків та компаній, допомагаючи боротися з комп’ютерними вірусами, крадіжками та іншими вразливими системами безпеки.
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У США створили механічний комп’ютер Kirigami, якому не потрібна електроенергіякомп'ютер розробка США
Дослідники Університету штату Північна Кароліна розробили унікальний комп’ютер Kirigami, який використовує принципи кірігамі – мистецтва орігамі з вирізуванням
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