В S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl сыграли уже более 6 миллионов пользователей10.03.25
Украинская студия GSC Game World поделилась последними достижениями S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. На данный момент игру опробовали более шести миллионов человек, включая тех, кто приобрёл копию, и подписчиков Game Pass. Миллион проданных экземпляров был зафиксирован всего через два дня после выхода.
Разработчики отметили, что Зона никогда не была такой оживлённой – сталкеры собираются у костров, поют песни и создают очереди в популярных локациях. В студии поблагодарили всех, кто присоединился к игре, и подчеркнули, что этот успех стал возможен благодаря сообществу.
GSC Game World продолжает работу над улучшением проекта. Недавно было выпущено крупное обновление 1.2, за которым последовал hotfix 1.21 для Сталкер 2. В сумме они внесли более 1700 исправлений, затронувших, в том числе, систему A-Life 2.0.
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В S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl сыграли уже более 6 миллионов пользователей игры статистика
Украинская студия GSC Game World поделилась последними достижениями S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. На данный момент игру опробовали более шести миллионов человек
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