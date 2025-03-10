В S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl сыграли уже более 6 миллионов пользователей

Украинская студия GSC Game World поделилась последними достижениями S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. На данный момент игру опробовали более шести миллионов человек, включая тех, кто приобрёл копию, и подписчиков Game Pass. Миллион проданных экземпляров был зафиксирован всего через два дня после выхода.

Разработчики отметили, что Зона никогда не была такой оживлённой – сталкеры собираются у костров, поют песни и создают очереди в популярных локациях. В студии поблагодарили всех, кто присоединился к игре, и подчеркнули, что этот успех стал возможен благодаря сообществу.

GSC Game World продолжает работу над улучшением проекта. Недавно было выпущено крупное обновление 1.2, за которым последовал hotfix 1.21 для Сталкер 2. В сумме они внесли более 1700 исправлений, затронувших, в том числе, систему A-Life 2.0.