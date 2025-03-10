У S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl зіграли вже понад 6 мільйонів користувачів10.03.25
Українська студія GSC Game World поділилася останніми здобутками S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. На даний момент гру випробували понад шість мільйонів людей, включаючи тих, хто придбав копію, та передплатників Game Pass. Мільйон проданих екземплярів був зафіксований лише через два дні після виходу.
Розробники зазначили, що Зона ніколи не була такою жвавою – сталкери збираються біля вогнищ, співають пісні та створюють черги у популярних локаціях. У студії подякували всім, хто приєднався до гри, та наголосили, що цей успіх став можливим завдяки спільноті.
GSC Game World продовжує роботу над покращенням проекту. Нещодавно було випущено велике оновлення 1.2, за яким пішов hotfix 1.21 для Сталкер 2. У сумі вони внесли понад 1700 виправлень, що торкнулися системи A-Life 2.0.
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